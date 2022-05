Šefčovič: EK je pripravená na debatu o základných zmluvách EÚ

Bratislava/Brusel/Štrasburg 10. mája (TASR) - Európska komisia (EK) je po skončení Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) pripravená aj na diskusie o zmenách v základných zmluvách o fungovaní EÚ, musela by však na to byť vôľa aj zo strany členských krajín. Uviedol to pre TASR podpredseda EK Maroš Šefčovič.



Občania podľa neho volajú po pružnejšom riešení otázok na úrovni EÚ. Posilnená spolupráca však podľa zistení občanov naráža na hranice, ako sú zdieľané kompetencie alebo exkluzívne kompetencie na úrovni členských krajín. Zmena si vyžaduje čas.



"Je to proces, ktorý trvá roky a je zložitý a vyžaduje si ratifikáciu zo strany všetkých členských krajín. Ako Európska komisia sme otvorení aj týmto diskusiám, pokiaľ si to získa podporu aj medzi členskými krajinami, lebo Európsky parlament sa už jednoznačne vyjadril v prospech zvolania konventu," vysvetlil Šefčovič.



Zdôraznil potrebu rýchlej reakcie na očakávania občanov po skončení CoFoE. Aj bez zmien v zmluvách vidí priestor na riešenia niektorých tém. Spomína napríklad otázky spojené so zdravotnou úniou. Poukazuje aj na postup európskych krajín v oblasti sankcií proti Rusku. Všetko to podľa Šefčoviča ukazuje na obrovský priestor, ktorý Európskej únii a jej členským štátom poskytujú súčasné zmluvy, a ten nie je úplne využitý.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)