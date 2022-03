Šefčovič: EK navrhne pred summitom EÚ kroky pre energetickú bezpečnosť

Brusel 22. marca (TASR) - Dvojdňový summit EÚ (24.-25.3) v Bruseli bude aj o tom, ako si chce Únia zaistiť energetickú bezpečnosť. Uviedol v utorok podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič v rámci zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti, kde zastupuje eurokomisiu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Šefčovič spresnil, že summit bude o tom, ako zastaviť vojnu na Ukrajine a pripraviť EÚ na budúcnosť. V tejto súvislosti európskych diplomatov informoval, že eurokomisia predstaví v stredu tri balíky legislatívnych opatrení. Jeden sa bude týkať pomoci členským krajinám, ako je aj Slovensko, ktoré vo veľkom prijímajú utečencov z Ukrajiny. Druhý návrh sa zameria na potravinovú bezpečnosť v Európe a vo svete, a tretí balík bude cieliť na riešenie citlivej otázky vysokých cien energií.



"Prichádzame s viacerými návrhmi. Jeden je ten, aby sme lepšie zaistili EÚ a jej krajiny, pokiaľ ide o budúcu zimu. Navrhujeme, aby všetky zásobníky plynu v Únii boli naplnené na minimálne 90 percent k 1. novembru. Vytvárame plynovú platformu, kde chceme so všetkými krajinami a hlavnými energetickými firmami koordinovať to, ako budeme diverzifikovať dodávky plynu, ako ich budeme skladovať a ako zaistíme, aby fungovala solidarita pri využívaní spoločných zásob plynu počas budúcej zimy," vysvetlil.



Komisia sa chce podľa neho zamerať aj na vysoké ceny energií a pripravuje v tejto súvislosti rôzne riešenia, ktoré však budú potrebovať "citlivé politické zváženie". Lídri eurobloku budú o nich aj preto diskutovať počas nadchádzajúceho summitu EÚ.



Pôjde napríklad o možnosť poskytovania štátnej pomoci jednotlivým energetickým firmám, ktoré výmenou za túto pomoc znížia ceny energií, čo uvítajú aj domácnosti aj podnikatelia.



EK chce zároveň vysvetliť, aké dôsledky by malo prípadné zastropovanie cien plynu a energií, a aké by s tým boli spojené náklady. Šéfovia vlád a štátov EÚ budú tiež hovoriť o opatreniach týkajúcich sa obchodovania s elektrinou. Podľa Šefčoviča je v tomto smere snaha nájsť pre všetkých čo najoptimálnejšie riešenia.



Slovenský eurokomisár zároveň dodal, že exekutíva EÚ je pripravená posudzovať všetky možnosti pre revíziu trhu s elektrickou energiou. "To nastavenie dizajnu obchodovania s elektrinou nám po minulé roky dobre slúžilo, vďaka tomu sme na rozdiel od iných ekonomík nepociťovali rozsiahle výpadky elektriny, vždy bol zabezpečený náhradný dodávateľ," opísal situáciu. Zmienené nastavenie sa však opieralo hlavne o plyn a plynové elektrárne, čo vojna na Ukrajine zmenila, keď ceny plynu prerazili všetky mysliteľné stropy.



Šefčovič pripomenul, že táto situácia postihuje domácnosti aj priemysel. Preto by EÚ mala podľa jeho slov konať tak, aby bolo možné zaistiť energetickú bezpečnosť, zabrániť výpadkom elektrickej energie a zároveň upraviť ceny plynu na prijateľnejšiu úroveň.



spravodajca TASR Jaromír Novak