Šefčovič reagoval na britský návrh zmeny protokolu o Severnom Írsku

Brusel/Londýn 13. júna (TASR) - Európska únia si želá dobré a stabilné vzťahy s Britániou, k tomu je však nevyhnutné dodržiavať dohody. Vyhlásil to v pondelok podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič v súvislosti s legislatívnym návrhom britskej vlády o zmene ustanovení v pobrexitovej obchodnej dohode týkajúcich sa Severného Írska. Šefčovič zároveň varoval, že Európska komisia zváži obnovenie konania voči Británii pre neplnenie ustanovení dohody, informuje TASR.Ako pokračoval Šefčovič vo svojom vyhlásení, protokol o Severnom Írsku je neoddeliteľnou súčasťou pobrexitovej obchodnej dohody, pričom tiež poskytuje oporu Veľkopiatkovej dohode z roku 1998 o ukončení násilností v Severnom Írsku.Šéf britskej vlády Boris Johnson predtým navrhované zmeny v severoírskom protokole označil za. Ich cieľom je zrušiť colné kontroly na dovoz niektorých tovarov do Severného Írska zo zvyšku Británie. Ako zdôraznil Johnson, pre jeho vládu je dôležitejšie dodržiavanie Veľkopiatkovej dohody z roku 1998 a na ňu naviazaný mier a stabilita v Severnom Írsku než terajšie znenie severoírskej poistky.Podľa podpredsedu eurokomisie súčasné ustanovenia dohody rešpektujú ústavné postavenie Severného Írska v rámci Spojeného kráľovstva. Zabránili vzniku pevnej hranice medzi Severným Írskom a Írskom po brexite a zároveň chránia celistvosť jednotného trhu EÚ.uviedol Šefčovič.Ako pokračoval, EÚ vníma s obavami rozhodnutie britskej vlády predložiť parlamentu návrh zákona o zrušení niektorých kľúčových ustanovení dohody.upozornil Šefčovič.Európska komisia preto podľa neho zváži možné pokračovanie konania voči britskej vláde súvisiaceho s porušovaním dohody, ktoré exekutíva EÚ zastavila vlani v septembridodal Šefčovič.Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová uviedla, že návrh zákona o severoírskom protokole je. So zmenou ustanovení nesúhlasia aj viacerí britskí poslanci. Tvrdia, že to predstavuje porušenie medzinárodného práva. Trussová túto interpretáciu odmieta.