Šefčovič: EÚ chce v roku 2026 obchodnú dohodu s Indiou
Autor TASR
Brusel 5. januára (TASR) - Začiatkom roka 2026 by mala byť podpísaná dohoda o voľnom obchode EÚ s krajinami združenia Mercosur. Európska komisia (EK) chce uzavrieť podobnú dohodu s Indiou a predložiť hĺbkovú reformu colnej únie. V priebehu roka sa sústredí na obchodné rokovania s partnermi z Ázie a Tichomoria. Uviedol to eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič počas stretnutia so slovenskými novinármi v Bruseli, informuje spravodajca TASR.
Šefčovič za najdôležitejšie začiatkom roka považuje podpísanie dohody s Mercosur, najväčšej obchodnej dohody, akú kedy EÚ podpísala. Upozornil, že je štyrikrát väčšia ako dohoda s Japonskom.
„Hovoríme o exkluzívnom prístupe ku kritickým minerálom, o veľkých možnostiach pre strojárenský aj poľnohospodársky priemysel, kde sa znižujú sadzby častokrát z viac ako 40 percent na nulu,“ uviedol.
Vyjadril nádej, že EK sa v januári podarí dokončiť dve veľké veci - rokovania o dohode o voľnom obchode s Indiou a hĺbková reforma colnej únie, najväčšia reforma od roku 1969. „Chceme využívať digitálne formy, spoločné posudzovanie dát z colných správ tak, aby sme vedeli garantovať občanom EÚ, že to, čo dostanú v balíkoch, alebo to, čo je odoslané na európsky trh, spĺňa všetky naše požiadavky a že je to bezpečné,“ vysvetlil.
Podľa jeho slov najviac rozpracovaná je teraz dohoda o voľnom obchode s Indiou. „Takým míľnikom pre nás je koniec januára. EÚ by mala byť oficiálnym hosťom na Národnom dni Indie. Bola by to skvelá príležitosť uzavrieť túto dohodu, aj keď je to veľmi zložité. Ešte stále máme medzi sebou veľké odstupy v tom, čo by sme chceli dosiahnuť,“ povedal slovenský eurokomisár.
Zároveň potvrdil, že EK sa posúva dopredu v „prelomovej“ obchodnej dohode so Spojenými arabskými emirátmi. Prelomovej preto, lebo ak sa vyriešia všetky komplexnosti, ktoré sú s dohodou spojené, tak to otvorí cestu pre zrýchlené rokovania o regionálnej obchodnej dohode so všetkými krajinami Perzského zálivu.
„Počas nasledujúcich dvoch rokov by sme chceli ukončiť rokovania o voľnom obchode s Filipínami, Thajskom a Malajziou. Tým by sme pokryli väčšinu členov Združenia krajín juhovýchodnej Ázie ASEAN,“ povedal.
Šefčovič za nový element v obchodnej politike EÚ považuje nadviazanie strategického partnerstva s krajinami Pacifiku. Ide o združenie 12 krajín tichomorskej oblasti, ku ktorým sa pridalo Spojené kráľovstvo.
„Spolu s nami by sme reprezentovali 30 percent svetového hrubého domáceho dôchodku a až 30 percent svetového obchodu. Čiže ide o obrovskú silu, ktorá bude určite dôležitá v tom, ako sa budú vytvárať mantinely pre budúcu obchodnú politiku, ako sa bude reformovať Svetová organizácia obchodu a, samozrejme, to otvára nové možnosti aj pre našich podnikateľov a exportérov,“ opísal Šefčovič najhlavnejšie obchodné priority EÚ do budúcnosti.
