Šefčovič: EÚ sa v ďalšom súbore sankcií zameria na zlato z Ruska

Praha 15. júla (TASR) – Európska únia sa v ďalšom súbore sankcií voči Rusku zameria na zlato z tejto krajiny a bude sa snažiť uzavrieť medzery využívané na obchádzanie doterajších sankčných balíkov. Uviedol to v piatok podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič. TASR informácie prevzala od agentúry AFP.



EÚ dosiaľ prijala šesť súborov sankcií proti Rusku. Posledný schválený v júni zaviedol okrem iného zákaz na väčšinu dovozu ruskej ropy.



Únia podľa Šefčoviča najnovšie preskúma možnosti uvalenia sankčného režimu na zlato, ktoré je dôležitou vývoznou komoditou Ruska.



"Len čo dosiahneme dohodu na úrovni členských štátov, zverejníme ju," povedal Šefčovič v Prahe pred piatkovými rozhovormi ministrov členských krajín zodpovedných za európske záležitosti, ktoré organizuje české predsedníctvo v Rade EÚ.



Koncom júna sa na zákaze dovozu zlata z Ruska dohodli členovia skupiny G7, pripomína AFP.



Ukrajinská vicepremiérka pre európsku a euroatlantickú integráciu Oľha Stefanišynová, ktorá sa zúčastňuje na stretnutí v Prahe, vo štvrtok vyzvala EÚ na prijatie nového sankčného balíka. "Rusko sa zatiaľ necíti za svoje zločiny zodpovedné," povedala novinárom.



Šefčovič doplnil, že EÚ sa bude tiež snažiť "uzavrieť všetky únikové cesty pre tých, ktorí chcú obísť sankcie".



"Je to, samozrejme, veľmi komplexný mechanizmus, preto musíme nielen zriadiť, ale aj kontrolovať, monitorovať a uzatvárať miesta, ktoré by nejakým spôsobom vytvárali platformy pre únik," zdôraznil.



Odmietol tiež úvahy o "únave" členov EÚ z pomoci Ukrajine, ktorú Rusko napadlo 24. februára.



"Ešte nikdy som nevidel takú silnú jednotu a snahu všetkých členských štátov hľadať všetky možné rezervy, či už hovoríme o finančnej pomoci, alebo o dodávkach zbraní," vyhlásil slovenský eurokomisár. "Hoci je to skutočne tažké, budeme pokračovať, pretože sú to Ukrajinci bojujúci za svoju slobodu, kto sa nachádza v najťažšej situácii," dodal.