Šefčovič na ekonomickom fóre v Davose vysvetľoval priority eurokomisie

Brusel/Davos 23. januára (TASR) - Trom hlavným tematickým okruhom - prioritám novej Európskej komisie (EK), novej generácii "zelených" batérií a vzťahom Európskej únie s Ruskom - sa počas svojich vystúpení a ďalších aktivít na zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose venoval podpredseda Európskej komisie (EK) pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič. V telefonickom rozhovore to vo štvrtok potvrdil pre TASR.



Slovenský eurokomisár zdôraznil, že počas pracovných vystúpení účastníkov zasadnutia WEF upozornil, že priority novej exekutívy EÚ sa zhodujú s hlavnými výzvami, ktoré odzneli aj na tomto fóre - či už ide o boj proti klimatickej zmene, zvládnutie tzv. digitálnej revolúcie či potrebu lepšie komunikovať s občanmi, aby rozumeli politikám, ktoré robí EÚ a do ktorých by sa mali viac zapájať.



Ďalším okruhom debát bola prezentácia pokroku, ktorý sa podarilo dosiahnuť pri tvorbe nového systému hodnôt pri využívaní batérií a elektrických automobilov. Šefčovič v stredu predstavil doterajší pokrok "globálnej aliancie" pre batérie, ktorá podľa jeho slov vychádza z princípov staršej európskej spolupráce v rámci Európskej aliancie pre batérie.



"Vyvíjame tlak na to, aby tie štandardy, ktoré budú tieto batérie musieť spĺňať, boli maximálne ekologické, spoločensky zodpovedné a aby sme tým, ktorí sa rozhodnú pre elektrické auto, poskytli príbeh o plnej udržateľnosti. Istotu, že ich auto bude environmentálne čisté a s nízkou uhlíkovou stopou," povedal Šefčovič.



Posledná téma, ktorá zaujímala jeho partnerov v Davose boli rusko-ukrajinské vzťahy. V stredu sa zúčastnil na pracovnej diskusii, kde hovoril o strategickom výhľade vo vzťahu k Rusku a odprezentoval výsledok decembrových rokovaní medzi Moskvou, Kyjevom a Bruselom o novej dohode o dodávkach ruského plynu cez Ukrajinu na európsky trh.



Upozornil, že tieto rokovania by mohli poslúžiť ako istý model aj pri riešení ostatných závažných problémov, ktoré v súčasnosti zaťažujú rusko-ukrajinské, a tým aj európske vzťahy s Ruskom.



"Môžem povedať, že na tomto fóre, či už to bol ukrajinský prezident, alebo ruskí ministri, pozitívne ocenili vklad, ktorý EÚ vniesla do riešenia ich problémov. Vylepšilo to celkovú atmosféru natoľko, že vládne väčší optimizmus aj ohľadom riešenia ostatných problémov, najmä tých, ktoré sa riešia v Normandskom formáte," opísal situáciu.



Šefčovič dodal, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ho pri tejto príležitosti pozval na návštevu Ukrajiny. Ďalšie bilaterálne stretnutie mal s poľským prezidentom Andrzejom Dudom a rokoval aj s viacerými diplomatmi a šéfmi veľkých energetických firiem, s ktorými za posledných päť rokov spolupracoval pri budovaní energetickej únie.



Vo štvrtok ráno sa spolu s fínskou premiérkou Sannou Marinovou a gruzínskym premiérom Giorgim Gachariom zúčastnil na diskusiách o nových ambíciách Európy a Európskej komisie. "Som rád, že aj na tomto fóre sme mohli ešte na začiatku fungovania Európskej komisie predstaviť jej ambície a priority, ktoré chce presadzovať. Už na budúci týždeň budú tieto priority pretavené do nového programu komisie," upozornil Šefčovič.