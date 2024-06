Šefčovič na summite pripomenul priority klimatickej politiky EÚ

Brusel/Viedeň 20. júna (TASR) - S troma hlavnými posolstvami vystúpil vo štvrtok predpoludním výkonný podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič na Austrian World Summit - medzinárodnom podujatí venovanom ochrane klímy, ktoré sa konalo pod záštitou zakladateľa tohto podujatia Arnolda Schwarzeneggera a rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena. Informuje o tom spravodajca TASR.



Šefčovič, zodpovedný za implementáciu Európskej zelenej dohody, v rozhovore pre TASR potvrdil, že vystúpil po odznení posolstva generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa v spoločnom paneli s osobitným vyslancom prezidenta USA pre klímu Johnom Podestom.



"O boji s klimatickými zmenami treba hovoriť častejšie, zvýšiť interakciu s mladými ľuďmi a predstaviteľmi priemyslu, ponúkať konkrétne riešenia a hovoriť o tom priateľským jazykom," vysvetlil.



Diskusie vo Viedni sa podľa jeho slov týkali aj toho, aké prekážky treba prekonávať pre racionálnejšie zvládnutie boja s klimatickými zmenami, o zdĺhavých povoľovacích konaniach pre zelené technológie v USA a Európe či o ambíciách venovať viac financií do zelenej ekonomiky.



Podesta hovoril o nasmerovaní financií týmto smerom cez americký protiinflačný zákon, Šefčovič zas opísal investície, ktoré plynú cez zelenú dohodu, a opísal systém "pákovania" európskych peňazí cez rôzne banky v snahe dosiahnuť, aby investície do tejto oblasti boli pre podnikateľov zaujímavé a prinášali istotu ziskov.



Šefčovič privítal zámer organizátorov summitu pripraviť špeciálnu časť pre mladých ľudí a ich startupy, čo podľa neho využili aj zástupcovia slovenských samospráv a podnikov.



Na summite poukázal na tri momenty, na ktoré sa treba v EÚ sústrediť.



"Zabúdame, že klíma v Európe sa prehrieva dvakrát rýchlejšie ako na iných kontinentoch. Každý rok sa v EÚ boríme s následkami živelných pohrôm," upozornil.



Podľa jeho slov hovorili o vyrovnaní sa so zdĺhavými povoľovacími povoleniami a potrebe angažovanosti miestnych komunít. "Potrebné je tiež nájsť finančnú a materiálnu motiváciu pre inovačné infraštruktúrne projekty, aby ľudia pochopili, že to pomáha ich regiónu, krajine či EÚ. A do tretice lepšie naformulovať podnikateľské zámery pre investície do zelenej ekonomiky," opísal situáciu.