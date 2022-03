Šefčovič: Občania v CoFoE presadzujú, aby sa zdravie nebralo ako tovar

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Štrasburg 11. marca (TASR) - Marcové plenárne zasadnutie Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) v Štrasburgu, ktoré zhodnotí odporúčania posledných dvoch zo štyroch občianskych panelov, je náznakom, že sa konferencia blíži do svojej záverečnej časti. Pripomenul to v piatkovom rozhovore pre TASR podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič.Slovenský eurokomisár na dvojdňovom podujatí na pôde Európskeho parlamentu zastupuje exekutívu EÚ spolu s podpredsedníčkou EK pre hodnoty a transparentnosť Věrou Jourovou.Panelisti predložili súbor 88 odporúčaní; mnohé z nich sa týkajú aj oblasti zdravia, čo má na starosti práve Šefčovič ako predseda pracovnej skupiny CoFoE pre zdravie.uviedol Šefčovič. Dodal, že je snaha uzavrieť túto celoeurópsku debatu 9. mája na Deň Európy.spresnil.Ševčovič sa bude podľa vlastných slov usilovať, aby odporúčania, na ktorých bude konečná zhoda, eurokomisia zapracovala do svojho pracovného programu už na budúci rok.Za svoju pracovnú skupinu pre zdravie uviedol, že návrhy občanov – aj zo Slovenska – vychádzajú aj z pandémie ochorenia COVID-19, ale týkajú sa napríklad aj zvýšenia platov zdravotníkov, zabezpečenia kvalitnej lekárskej starostlivosti a toho, aby zdravie nebolo v EÚ vnímané ako trhová komodita, ale ľudské právo.Podľa jeho slov občania priniesli do diskusie o zdravotníctve aj niektoré nové prvky. Najdôraznejšie je volanie po univerzálnom prístupe k zubnej medicíne, ktorú by pokrývalo zdravotné poistenie. Ďalšia nová myšlienka je vytvoriť niekoľko špecializovaných pracovísk pre zriedkavé choroby alebo návrh, aby Európania nosili popri cestovným pasoch a preukazoch totožnosti aj zdravotné preukazy so základnými dátami. To by im v prípade núdze umožnilo poskytnutie lekárskej pomoci aj za hranicami domovskej krajiny.Šefčovič zhrnul, že hlavnou myšlienkou tejto časti CoFoE je snaha, aby sa na zdravotníctvo nehľadelo len ako na kompetenciu národných štátov, ale aby viac funkcií a zodpovednosti prebrala EÚ.