Šefčovič odovzdal ocenenia absolventom batériovej akadémie EÚ

Brusel 11. decembra (TASR) - Absolventi z piatich členských štátov, Poľska, Rumunska, Slovenska, Španielska a Švédska si v pondelok prevzali osvedčenia o ukončení špecializovaných školiacich kurzov v rámci InnoEnergy Skills Institute, ktoré sú spojené s rozvojom moderného odvetvia európskych batérií. Osvedčenia absolventom odovzdal výkonný podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič, ktorý má na starosti Európsku alianciu pre batérie.



Šefčovič pre TASR potvrdil, že sa podarilo dosiahnuť míľnik 50.000 kvalifikovaných pracovníkov v rámci takzvanej batériovej akadémie EÚ, za ktorú je považovaný InnoEnergy Skills Institute.



Za Slovensko si osvedčenie od Šefčoviča prevzal profesor na Strojníckej fakulte STU v Bratislave Martin Gulan.



Podľa tlačovej správy InnoEnergy Skills Institute ukončenie špecializovaných školiacich kurzov, ktoré v spolupráci s Európskou alianciou pre batérie začali vo februári 2022, pre vyše 50.000 jednotlivcov je významný krok smerom k riešeniu rastúcich požiadaviek na pracovnú silu v batériovom priemysle.



Školiace kurzy boli zamerané na to, aby ich absolventi získali zručnosti potrebné na to, aby prosperovali v rýchlo sa rozvíjajúcom hodnotovom reťazci batérií.



"Chceme, aby náš európsky priemysel bol lídrom v prechode na zelenú ekonomiku. Patria sem, samozrejme, európski výrobcovia udržateľných batérií, ktorým sme nedávno oznámili, že ich finančne podporíme až do výšky troch miliárd eur. S touto podporou a s pokračovaním nášho úsilia pripraviť pracovnú silu so zručnosťami pre rozvíjajúci sa priemysel posilníme konkurenčnú výhodu našich firiem a zabezpečíme silný hodnotový reťazec pre batérie," uviedol Šefčovič.



Podľa údajov EK trhy v rámci hodnotového reťazca batérií vykazujú významný rastový potenciál. Predpokladá, že ročný dopyt po lítium-iónových batériách dosiahne do roku 2030 celosvetovo 4700 gigawatthodín (GWh), čo je viac ako šesťnásobok globálnej spotreby okolo 700 GWh v roku 2022. Podľa predpokladov stacionárne skladovacie zariadenia na celom svete dosiahnu do konca roka 2030 viac ako 400 gigawattov, čiže 15-násobok skladovacej kapacity batérií online na konci roka 2021.



Sektor sa prudko rozvíja a zamestnávatelia a zamestnanci sa budú musieť prispôsobiť. Analýza trhu signalizuje, že do konca roka 2025 bude potrebné vyškoliť alebo zvýšiť kvalifikáciu 800.000 pracovníkov, aby uspokojili nový dopyt v Európe. Rozsah povolaní zahŕňa zručnosti potrebné na ťažbu materiálov, navrhovanie, výrobu, integráciu do aplikácií, vyraďovanie a recykláciu batérií.



InnoEnergy Skills Institute má podporu 11 členských štátov a regiónov vrátane Španielska, Francúzska, Maďarska, švédskeho regiónu Göteborg, Rumunska, Bulharska, Flámska, Valónska, Írska, Slovenska a tiež partnerstvá s priemyselnými gigantmi ManpowerGroup a NIIT.



Pri 35 vzdelávacích balíkoch v 10 jazykoch a rozširujúcou sa sieťou 4000 miestnych poskytovateľov školení sa očakáva, že počet školiteľov a študentov bude naďalej exponenciálne narastať.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)