Šefčovič: Otázky počas vypočúvania boli ťažké, ale férové

Brusel 4. novembra (TASR) - Vypočúvanie zo strany poslancov viacerých pracovných výborov v Európskom parlamente (EP) bolo ťažké, ale férové. Skonštatoval to Maroš Šefčovič v Bruseli v pondelok večer po vyše trojhodinovom kladení otázok súvisiacich s výkonom svojej budúcej pozície v Európskej komisii. Informuje o tom spravodajca TASR.



Šefčovič pripomenul, že príprava na "híring" ho prinútila preštudovať viac než 1200 strán, konzultácie, ktoré ho pripravovali na vypočúvanie a výkon zvereného portfólia, zabrali vyše 100 hodín a pretože chcel "precítiť" priority europarlamentu, tak za posledných niekoľko týždňov hovoril s vyše päťdesiatimi poslancami.



"Tri a pol hodiny odpovedať na detailné otázky poslancom, ktorí sa týmto témam neraz venujú viac než jedno volebné obdobie, je náročné, a preto príprava je potrebná. Chcem oceniť, že hoci otázky boli ťažké, boli férové a dobre odrazili, aké sú priority Európskeho parlamentu," opísal situáciu.



Vyjadril presvedčenie, že európski zákonodarcovia si na základe jeho odpovedí vedia predstaviť, čo môžu od neho očakávať pri výkone agendy, ktorou je obchodná politika, ekonomická bezpečnosť a tiež transparentnosť a medziinštitucionálne vzťahy.



"Najúdernejšie" otázky Šefčovič nedostal od slovenských europoslancov z opozičných politických strán, ale od členov populistických frakcií v EP. Po vypočúvaní skonštatoval, že nedokáže povedať, ktorá z otázok bola najťažšia, priznal však, že očakával veľa otázok a emócií s tým spätých okolo všetkého, čo sa týka dohôd EÚ o voľnom obchode a zložitej situácii európskych farmárov.



"To sa opakovalo v mnohých otázkach. Cítim, že bude potrebné investovať veľa do komunikácie a objasňovania, prečo veríme, že dohody, o ktorých sa rokuje, budú výhodné nielen pre priemysel, ale aj pre poľnohospodárov," vysvetlil.



Pripomenul, že EÚ je svetová veľmoc vo svetovom obchode a je potrebné, aby každým novým podpisom dohody o voľnom obchode poľnohospodári získavali exportný potenciál a aby sa zaistilo, že sa zisky z obchodných zmlúv premietnu aj do vreciek farmárov.



"To silne indikuje, kde musíme robiť viac, aby sme týchto dôležitých aktérov európskej ekonomiky dostali na stranu dobrých a výhodných dohôd, ktoré sa budem snažiť iniciovať a dotlačiť za cieľovú čiaru," povedal Šefčovič.



Predseda Výboru pre ústavné veci (AFCO) Sven Simon a predseda Výboru pre medzinárodný obchod (INTA) Bernd Lange, ktorí vypočúvaniu Šefčoviča spolupredsedali, sa na následnej tlačovej konferencii spoločne zhodli, že Šefčovič podal dobrý výkon, dokázal hodnoverne odpovedať na otázky a podľa ich slov niet pochybností o tom, že získa jemu zverené portfólio. Na otázku, či jeho šance neohrozili niektoré kroky súčasnej slovenskej vlády, obaja povedali, že proces vypočúvania sa neriadi domácou politickou situáciou členských krajín, ale odbornou pripravenosťou nominantov, a v prípade Šefčoviča niet pochýb, že to zvládne aj napriek širokej pracovnej agende, za ktorú bude zodpovedať.