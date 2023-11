Šefčovič patrí podľa Politico medzi 28 najvplyvnejších ľudí v Európe

Brusel 28. novembra (TASR) - Prvý podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom, ktorý môže rozhodovať o dianí v Európe v roku 2024. Vyplýva to z rebríčka 28 najvplyvnejších osôb v Európe, ktorý v utorok predstavil týždenník Politico, informuje bruselský spravodajca TASR.



Politico spresnil, že každoročný "rebríček moci", čiže zoznam tých, ktorí udávajú smer diskusie a riadia rozhodnutia v Európe, sa teraz točí okolo myšlienky, či sa podarí európskym umierneným politikom zahnať na okraj radikálne politické sily, ktoré ohrozujú ich moc.



Každý z politikov alebo političiek má podľa Politico prívlastok, ktorý ho najviac charakterizuje. Šefčovič bol označený ako "spoľahlivý vizionár".



Pred slovenského eurokomisára sa dostali šéfka EK Ursula von der Leyenová, francúzsky prezident Emmanuel Macron, šéf úradu ukrajinského prezidenta Andrij Jermak a turecký prezident Recep Tayip Erdogan.



Politico si pri predstavení Šefčovičovho profilu položil otázku, či existuje v eurokomisii práca, ktorú momentálne nerobí. Týždenník pripomenul, že 57-ročný Slovák vo svojom plnom treťom funkčnom období eurokomisára nazbieral toľko pracovných pozícií, že sa mu ani nevojdú na jednu vizitku.



Šefčovič je zodpovedný za implementáciu Európskej zelenej dohody. Vedie dôležité pobrexitové rokovania so Spojeným kráľovstvom. Má na starosti medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad. Doťahuje rokovania o nových asociačných zmluvách s Andorrou, Islandom, Lichtenštajnskom, Monakom, Nórskom, San Marínom a Švajčiarskom. Je podpredsedom Energetickej platformy EÚ, ktorá zaisťuje spoločné nákupy zemného plynu, a jeho meno sa stále spája s Európskou alianciou pre batérie.



Týždenník pripomenul, že Šefčovič predtým, ako v roku 2009 dočasne nahradil v eurokomisii Jána Figeľa, bol slovenským veľvyslancom v Izraeli a vedúcim Stáleho zastúpenia SR pri EÚ. Dnes je najdlhšie slúžiacim členom kolégia komisárov.



Von der Leyenová mu zverila niektoré z najzložitejších portfólií v eurokomisii a Šefčovičovi sa podľa Politico podarilo úspešne sa popasovať s týmito výzvami. Najmä vďaka rokovaniam s Londýnom o doladení pobrexitových vzájomných vzťahov si získal povesť "pána Oprav to" (Mr. Fix It).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)