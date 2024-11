Šefčovič poslancom potvrdil, že EK je pripravená na zmenu zmlúv o EÚ

Brusel 4. novembra (TASR) - Maroš Šefčovič, nominovaný slovenskou vládou na post eurokomisára, v pondelok počas vypočúvania v Európskom parlamente (EP) pripomenul aj to, že Slovensko na budúci týždeň oslávi 35 rokov slobody po Nežnej revolúcii a že aj táto skúsenosť, vyrastanie za železnou oponou, povýšila jeho prácu pre zjednotenú Európu na vášeň, česť a záväzok. Informuje o tom spravodajca TASR.



Šefčovič, ktorý by mal v novej eurokomisii zodpovedať za obchodnú politiku a ekonomickú bezpečnosť a tiež za transparentnosť a medziinštitucionálne vzťahy, čelil v druhej časti trojhodinového vypočúvania pracovnými výbormi EP nielen otázkam z ekonomickej a obchodnej oblasti, ale aj z legislatívneho prostredia. Poslanci sa ho pýtali na pokračovanie dialógu o budúcnosti Európy a hlbšom zapájaní občanov do tvorby európskej legislatívy, na význam európskych občianskych iniciatív a tiež na vzťahy s Ukrajinou či na zmenu zmlúv o fungovaní EÚ.



Šefčovič uistil, že Európska komisia (EK) sa bude už počas prvých 100 dní usilovať prijať opatrenia, ktoré zabránia obchádzaniu uplatňovania zavedených sankcií voči Rusku a zakročia aj proti tieňovej flotile predávajúcej ruský zemný plyn. Pripomenul, že Únia na to využíva bilaterálnu diplomaciu v afrických krajinách, regióne Blízkeho východu a tiež vo vzťahoch s Čínou a partnermi zo skupiny G7.



Dôležité bude podľa neho pripravovať Ukrajinu na členstvo v Únii, kde obe strany, teda aj Únia, musia mať jasno v tom, čo treba urobiť. Spresnil, že EK vynaloží na rozširovanie a pripravenosť všetkých kandidátov obrovské politické snahy.



V tejto súvislosti sa prihovoril za plné využitie obchodného potenciálu medzi EÚ a Ukrajinou. Podľa jeho slov je potrebné nájsť spôsoby, ako zohľadniť záujmy súčasných členských krajín citlivých na agrosektor, aj preto, že v júni 2025 vyprší súčasná dohoda o liberalizácii obchodu s agrokomoditami z Ukrajiny. Konečná dohoda s Kyjevom by mala obsahovať aj jasné záruky pre európskych poľnohospodárov a tiež tlak na ukrajinských výrobcov, aby preberali európske normy pestovania.



Na otázku, či eurokomisia podporí revíziu základných zmlúv a zmenu hlasovania v Rade EÚ z jednomyseľnosti na kvalifikovanú väčšinu, Šefčovič vysvetlil, že EK už v roku 2019 navrhla, aby v oblasti rozširovania, energetiky a zdaňovania bolo možné využiť premosťovaciu doložku a kvalifikovanú väčšinu, čo však neprešlo. Vyjadril nádej, že nový predseda Európskej rady António Costa sa k tejto otázke postaví ináč.



"Európska komisia je pripravená podporiť zmenu základných zmlúv, ak to zefektívni fungovanie Únie. To tvrdí aj Ursula von der Leyenová. Za tým si stojíme," odkázal Šefčovič a doplnil, že sa to týka aj zmeny volebného zákona na úrovni EÚ. Zároveň spresnil, že eurokomisia tieto zmeny podporí, len čo sa nich dohodnú členské štáty (Rada EÚ).











