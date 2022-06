Šefčovič potvrdil, že EÚ spúšťa právne konania voči Británii

Brusel 15. júna (TASSR) - Európska komisia (EK) sa v stredu rozhodla spustiť dve právne konania proti Spojenému kráľovstvu, ktoré súvisia s legislatívnym návrhom britskej vlády o zmene ustanovení v pobrexitovej obchodnej dohode týkajúcich sa Severného Írska. Informáciu pred novinármi potvrdil podpredseda EK Maroš Šefčovič, informuje spravodajca TASR.



Slovenský eurokomisár potvrdil, že exekutíva EÚ začala konanie o porušení povinnosti proti Spojenému kráľovstvu za nedodržiavanie významných častí protokolu o Írsku a Severnom Írsku.



Podľa jeho slov ide o jasné porušenie medzinárodného práva, pričom cieľom právnych konaní je obnoviť súlad s protokolom v niekoľkých kľúčových oblastiach, v ktorých ho britská strana riadne nevykonáva. V konečnom dôsledku je cieľom chrániť jednotný trh EÚ a zdravie a bezpečnosť občanov Únie.



"Rozhodli sme sa reagovať na návrh zákona z dielne britskej vlády, ktorý ide proti dohode o brexite aj proti protokolu o Írsku a Severnom Írsku. Považujem to za porušenie medzinárodného práva a za porušenie vzťahov medzi dvoma významnými partnermi, akými sú EÚ a Spojené kráľovstvo," uviedol Šefčovič pre TASR.



Spresnil, že jedno právne konanie sa týka porušenia zmluvy uzavretej s britskou stranou, najmä tam, kde Briti najviac porušujú dané záväzky. Napríklad pri kontrole tovarov či fytosanitárnych kontrolách. Londýn protokol riadne neimplementoval, najmä pokiaľ ide o certifikačné požiadavky na pohyb agropotravinárskych výrobkov. Ak na odôvodnené stanovisko EK britská vláda neodpovie do dvoch mesiacov, Brusel zažaluje Spojené kráľovstvo na Súdnom dvore EÚ.



Druhé právne konanie bolo podané preto, lebo Londýn nevykonáva potrebné kontroly a nedokáže zabezpečiť primeraný personál a infraštruktúru na hraničných kontrolných staniciach v Severnom Írsku a ani neposkytuje EÚ obchodné štatistické údaje o toku tovarov medzi Veľkou Britániou a Severným Írskom, tak ako to vyžaduje protokol.



"Dôležité z môjho pohľadu je to, čo navrhujeme ako druhú dôležitú oblasť, a to je apel na britskú vládu, aby sme sa vrátili späť k rokovaniam a aby sme hľadali riešenia v rámci toho právneho rámca, ktorý sme spoločne vytvorili, to znamená v rámci protokolu a v rámci zmlúv, ktoré sme podpísali ani nie pred dvoma rokmi," opísal situáciu Šefčovič.



Pripomenul, že EÚ opakovane dokazovala, že má vôľu znižovať administratívnu záťaž, ktorá vznikla po vystúpení Británie z EÚ, keď provincii Severné Írsko zostal prístup k jednotnému trhu EÚ. "Ukázali sme, že to nenechávame len v politickej rovine, ale máme aj konkrétne právne riešenia, ako sa dajú tieto problémy vyriešiť rýchlo a tak, aby to dávalo právne záruky aj do budúcnosti," vysvetlil. To je dôležité nielen pre obyvateľov a podniky Severného Írska, ale aj pre investorov, ktorí potrebujú mať právnu istotu pre svoju činnosť.



Šefčovič pred zástupcami médií upozornil, že tak ako EÚ a Británia vyriešili spolu otázku dodávok liekov pre Severné Írsko, podobne rýchlo by sa dali vyriešiť aj zostávajúce otázky, ktoré ťažia ľudí v tejto provincii, a to všetko pri dodržaní medzinárodného práva a znenia uzavretých zmlúv. Politickú vôľu by však musel preukázať aj Londýn.



Eurokomisia v stredu vyzvala Spojené kráľovstvo, aby urýchlene prijalo nápravné opatrenia na obnovenie súladu s podmienkami protokolu, pričom britská vláda má dva mesiace na to, aby odpovedalo na listy z Bruselu.





