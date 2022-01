Šefčovič: Pracovná skupina pre zdravie má štyri oblasti odporúčania

Brusel 21. januára (TASR) - Pracovná skupina pre zdravie, ktorá funguje v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), v piatok v Štrasburgu zúžila okruh občianskych odporúčaní z tejto oblasti na štyri tematické okruhy. Pre TASR to uviedol podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý bol poverený riadením práce tejto skupiny.



Slovenský eurokomisár pripomenul, že pracovná skupina sa na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu zaoberala súborom 51 odporúčaní, ktoré vzišli zo záverečného zasadnutia občianskeho panelu zameraného na klimatické zmeny, životné prostredie a zdravie. Toto podujatie sa konalo začiatkom januára v Štrasburgu za účasti takmer dvoch stoviek účastníkov zo všetkých krajín EÚ.



Podľa jeho slov pracovná skupina rozdelila 51 návrhov občanov do štyroch podoblastí. Prvá sa týka zdravej výživy a zdravého životného štýlu, druhá skupina návrhov hovorí o posilnení systému zdravotníctva v EÚ s dôrazom na to, aby aj pri cezhraničných stykoch bola možné poskytnúť adekvátnu zdravotnú pomoc vždy, keď to bude potrebné.



Tretia podskupina sa zaoberá širším ponímaním ochrany zdravia, napríklad s dôrazom na vzdelávanie, a aj tým, ako pomôcť ľuďom, ktorí majú problémy s duševným zdravím, čo sa značne prejavilo počas pandémie koronavírusu. Všeobecne ide o návrhy, ako posilniť európsky prístup k ochrane zdravia. Štvrtá podoblasť, ktorá podľa Šefčoviča zaujme aj Slovákov, je o tom, aby bol zaistený rovnaký prístup k poskytovaniu kvalitného zdravotníctva všade v Európe.



"To znamená, aby bol rovnaký prístup ku kvalitným liekom, aby sa našiel spôsob, ako pomáhať ľuďom so zriedkavými chorobami, ktoré sa dajú liečiť len v jednom či dvoch špecializovaných centrách v Európe. Tu je jednoznačné očakávanie zo strany občanov, že toto je tá oblasť, do ktorej by Únia mala vstúpiť a zaistiť, aby tieto špeciálne centrá boli adekvátne vybavené a aby mohli poskytovať pomoc všetkým občanom EÚ," vysvetlil Šefčovič.



Dodal, že okrem nápadov predložených občianskym panelom v pracovnej skupine odzneli aj návrhy z tejto oblasti zozbierané národnými konventmi v rámci CoFoE z Francúzska a Holandska, pričom skonštatoval, že išlo o podobné návrhy ako tie, ku ktorým dospeli panelisti.



Výsledky pracovnej skupiny pre zdravie Šefčovič v sobotu spolu s mladým 16-ročným Čechom, jedným z účastníkov občianskeho panelu, odprezentuje na plenárnom zasadnutí CoFoE, na ktorom sa zúčastnia europoslanci, poslanci národných parlamentov, zástupcovia inštitúcií EÚ a občianskych združení. Cieľom plenárky je posúdiť doterajšie výsledky pracovných skupín a odobriť pokračovanie procesu konferencie.



"Za skupinu, ktorej predsedám, som navrhol, aby sme tým občanom, ktorí sa aktívne venovali téme zdravotníctva, zabezpečili spätnú väzbu ohľadom ich odporúčaní. Niektoré z nich sa už realizujú, niektoré sú pripravené pre budúce obdobia, ale je tam aj mnoho myšlienok, ktoré sú nové, respektíve ktoré chcú posilniť to, ako sa niektoré kroky v oblasti zdravotníctva realizujú," opísal situáciu.



Šefčovič spresnil, že ďalším krokom jeho pracovnej skupiny bude štruktúrovaná debata o vybraných témach, niekedy vo februári, a potom súhrn záverov, rovnako ako v prípade ostatných pracovných skupín, doručia predsedom troch hlavných inštitúcií EÚ – šéfom Rady EÚ, Európskej komisie a Európskeho parlamentu –, aby ešte počas francúzskeho predsedníctva vydali potrebné usmernenia a oznámili, k čomu dospeli výsledky konferencie.



Na otázku TASR, či sa predkladané návrhy občanov neprekrývajú s únijným programom eHealth alebo s cieľmi európskej zdravotnej únie, Šefčovič odpovedal, že mnohé nápady sa týkajú oblastí, ktoré eurokomisia už do určitej miery pokrýva, zároveň však kladú nový dôraz na mnohé aspekty zdravotnej politiky. Napríklad aby v oblasti zdravej výživy deti už od predškolského veku boli vedené k zdravému stravovaniu alebo aby EÚ viac investovala do vedy a výskumu a dokázala lepšie čeliť budúcim zdravotným krízam.









(spravodajca TASR Jaromír Novak)