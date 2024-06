Šefčovič: Proces nominácií do EK len začína, signál však bol dôležitý

Brusel 18. júna (TASR) - Proces nominácií do budúcej Európskej komisie (EK) teraz len začína a je spätý s rokovaniami o obsadzovaní najdôležitejších funkcií v inštitúciách EÚ. Po skončení mimoriadneho zasadnutia Európskej rady zameraného na najdôležitejšie posty v EÚ to v utorok povedal výkonný podpredseda EK Maroš Šefčovič, informuje bruselský spravodajca TASR.



Slovenský eurokomisár sa poďakoval za dôveru, ktorú dostal od slovenskej vlády s tým, že si váži rozhodnutie o svojej nominácii pokračovať v exekutíve EÚ zo strany premiéra SR Roberta Fica a aj podporu prezidenta Petra Pellegriniho. Ten predsedu vlády na mimoriadnom summite zastupoval.



"Samozrejme, ten proces teraz len začína, ale bolo veľmi dôležité vyslať tento signál teraz, lebo ten proces bude pomerne dynamický," opísal situáciu.



Šefčovič zdôraznil, že hlavné slovo ohľadom rozdeľovania portfólií v budúcej exekutíve EÚ bude mať nový šéf alebo šéfka eurokomisie a následne Európsky parlament, ktorý všetky nominácie na eurokomisárov schvaľuje.



Na otázku, či má šancu získať nejaké silné ekonomické portfólio a udržať si pozíciu podpredsedu EK, ako to na summite predniesol prezident Pellegrini, Šefčovič uviedol, že rozhodujúce môžu byť aj jeho doterajšie skúsenosti. Slovenské vládne strany Smer-SD a Hlas-SD majú v súčasnosti pozastavené členstvo v Strane európskych socialistov.



"Tá pozícia, ktorú teraz zastávam, je bezprecedentná kombinácia. Zodpovedám za napĺňanie Európskej zelenej dohody, takisto mám na starosti brexit, veľmi citlivé rokovania so Švajčiarskom a napríklad som zodpovedný aj za spoločné nákupy plynu a Európsku batériovú alianciu," vysvetlil Šefčovič.



Potvrdil, že je veľmi dôležité mať podporu vlastnej krajiny pri rokovaniach o pozíciách v eurokomisii, ale v jeho prípade takisto veľkú úlohu zohrávajú skúsenosti, ktoré od roku 2009 nazbieral prácou pre európske inštitúcie alebo ešte predtým ako vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ.



"Nakoniec je to na šéfovi Európskej komisie, aby rozhodol, s akým tímom bude presadzovať európske priority počas nasledovných päť rokov," pripomenul Šefčovič a vyjadril presvedčenie, že predsedníčkou EK zostane Ursula von der Leyenová.



Pellegrini v utorok ráno pripomenul, že o Šefčovičovej nominácii hovoril s viacerými lídrami na summite a snažil sa vybojovať preňho čo najlepšiu pozíciu v eurokomisii.



"Jeho skúsenosť a seniorita - pretože bude patriť medzi najskúsenejšich komisárov, ak všetko dobre dopadne - prispejú k tomu, aby bol akceptovaný všetkými politickými frakciami na tie najvyššie pozície a aby mohol získať silné ekonomické portfólio, ktoré zodpovedá jeho kvalitám a skúsenostiam," povedal prezident.



Ocenil najmä Šefčofičovo úsilie pri dolaďovaní definitívnych vzťahov s Londýnom po brexite, riešenie vzťahov so Švajčiarskom či energetické rokovania pri dodávkach plynu počas energetickej krízy.



"Šefčovič je skvelým kandidátom, za ktorého sa Slovensko nemusí hanbiť. U všetkých lídrov, s ktorými som hovoril, bolo vidieť, že má rešpekt a úctu, a nikto nespochybňoval jeho kvality," opísal situáciu prezident.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)