Šefčovič upozornil na najväčšie povolebné výzvy inštitúcií EÚ

Brusel 7. mája (TASR) - Európsku úniu, ktorá bude mať po júnových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) nové zloženie svojich hlavných inštitúcií, v najbližších rokoch čakajú viaceré veľké výzvy. V rozhovore pre TASR o téme eurovolieb to povedal podpredseda Európskej komisie (EK) pre Európsku zelenú dohodu, medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič.



Podľa jeho slov bude najväčšou výzvou pre EÚ opätovne nastoliť mier v Európe a v jej tesnom susedstve, čiže pomôcť ukončiť vojnu na Ukrajine a na Blízkom východe.



Za druhú najväčšiu prioritu považuje "renesanciu" konkurencieschopnosti Európy a jej ekonomiky, lebo konkurencia vo svete je mimoriadne ostrá a EÚ bude musieť oveľa asertívnejšie využívať nástroje, ktoré má k dispozícii. Či už ide o aktívnejšiu obchodnú politiku alebo v rámci svojej hospodárskej politiky využiť inovatívne myšlienky, ktoré v Európe vznikajú tak, aby nezostávali len v laboratóriách, ale pretavili sa do budovania veľkých nadnárodných spoločností schopných konkurovať gigantom v Spojených štátoch alebo v Číne.



"Bude treba toho veľmi veľa zmeniť a ak toto všetko chceme dosiahnuť, musíme bojovať o európsky priemysel, o lacnejšie ceny potravín a nájsť aj nový spoločenský zmier s poľnohospodármi, lebo sú integrálnou súčasťou ekonomiky a vďaka nim máme nielen zaistenú potravinovú bezpečnosť v Európe, ale sme aj významným svetovým exportérom," opísal situáciu Šefčovič, ktorý môže byť súčasťou budúcej exekutívy EÚ.



Zároveň povedal, že EÚ nesmie poľavovať zo svojich stanovených klimatických cieľov. "Tie máme stanovené v našich zákonných rámcoch. To znamená, že celé toto úsilie sa bude odohrávať tak, aby sme v roku 2050 boli skutočne prvou svetovou ekonomikou, ktorá bude klimaticky neutrálna," vysvetlil.



To je podľa neho úzko prepojené s konkurenčným bojom, lebo tento boj sa odohráva globálne v oblastiach, ktoré sú spojené s budúcnosťou. Ide o kvalitnejšie elektrické autá, výkonnejšie batérie, o to, kto dokáže vyrobiť lacnejší zelený vodík, lepšie uskladňovať energiu alebo kto vyrobí lepšie veterné turbíny či výkonnejšie fotovoltické panely.



"Toto sú tie oblasti, kde konkurencia intenzívne prebieha, a EÚ bude musieť naskočiť na tento trend tak, aby sme boli v týchto všetkých oblastiach spojení s tým, čo chceme dosiahnuť. Aby sme klimaticky neutrálnu ekonomiku vedeli vyrobiť 'made in Europe', to znamená, aby sme ju budovali aj vďaka výrobkom a technológiám, ktoré vyvinieme u nás doma, na európskom kontinente," odkázal slovenský eurokomisár.