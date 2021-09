Šefčovič v Belfaste: EÚ nebude opätovne rokovať o dohode o brexite

Brusel 10. septembra (TASR) - Európska únia nebude opätovne rokovať o dohode o brexite uzavretej so Spojeným kráľovstvom ohľadom obchodných záležitostí v Severnom Írsku, pretože by to viedlo iba k nestabilite a neistote. Podľa tlačovej agentúry Reuters to uviedol v piatok podpredseda Európskej komisie (EK) pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič na záver svojej dvojdňovej pracovnej návštevy v Severnom Írsku. Túto návštevu využil na rokovania s premiérom tejto britskej provincie, lídrami politických strán, ako aj predstaviteľmi podnikateľskej sféry a občianskej spoločnosti.



Šefčovič, ktorý v mene eurokomisie dohliada na vzťahy EÚ s Britániou po brexite, vo svojom prejave na Belfastskej kráľovninej univerzite zdôraznil, že protokol o Írsku/Severnom Írsku je potrebné náležite implementovať. Spresnil, že tento protokol nie je príčinou problémov, ale ich jediným riešením.



Slovenský eurokomisár už v stredu (8. 9.), pred odletom do Dublinu a Befastu, novinárov v Bruseli upozornil na to, že pobrexitový vývoj vzťahov EÚ a Británie bude do veľkej miery poznačený tým, ako sa podarí vyriešiť práve otázky uplatňovania protokolu o Írsku a Severnom Írsku, ktorý je súčasťou dohody o brexite.



"Opätovné prerokovanie protokolu – ako naznačuje vláda Spojeného kráľovstva – by znamenalo nestabilitu, neistotu a nepredvídateľnosť v Severnom Írsku," uviedol Šefčovič počas svojho prejavu na univerzite.



Vo štvrtok, počas prvého dňa rokovaní v Severnom Írsku podpredseda EK na Twitteri uviedol, že EÚ má pevný záväzok voči obyvateľom tejto provincie, a to zabezpečiť, aby bol zachovaný mier v duchu Veľkopiatkovej dohody a stabilita a prosperita, z ktorej sa obyvatelia Severného Írska tešia za posledných vyše 20 rokov. "Počas všetkých svojich stretnutí som počul práve takéto volanie," napísal.



Šefčovič ešte v Bruseli upozornil na skutočnosť, že v EÚ nie je vôľa otvárať dohodu o brexite pre obchodné problémy, ktoré spôsobuje uplatňovania protokolu o Írsku a Severnom Írsku.



"Zo všetkých konzultácií, ktoré mám nielen s mojimi kolegami v komisii, ale takisto aj s členskými krajinami, v žiadnom prípade nemáme záujem otvárať dohodu vystúpení a írsky protokol. Myslíme si, že taká dôležitá krajina, akou je Spojené kráľovstvo, by mala myslieť na svoju reputáciu a na to, aké je dôležité dodržiavať medzinárodné dohody. Dúfam, že preváži to, čo sa považuje za tradičný britský pragmatický prístup – aby sme sa naozaj zamerali na otázky, ktoré trápia severoírskych občanov, a neotvárali dohody, ktoré sú veľmi čerstvé," opísal situáciu.









(spravodajca TASR Jaromír Novak)