Šefčovič: V Chorvátsku odštartujeme diskusie o budúcnosti Európy

Brusel 10. januára (TASR) - Konferencia o budúcnosti Európy potrvá dva roky a mala by dať odpovede na to, ktorým smerom sa chce EÚ v najbližších desaťročiach uberať. Pre TASR to uviedol podpredseda Európskej komisie (EK) pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič počas výjazdu kolégia komisárov do Záhrebu.



Exekutíva EÚ sa vo štvrtok a piatok zúčastňuje na oficiálnom otvorení chorvátskeho predsedníctva v Rade EÚ. Záhreb chce obdobie šéfovania na čele Únie využiť aj na prípravu Konferencie o budúcnosti EÚ. Zo strany eurokomisie sú do tohto procesu zapojení jej traja podpredsedovia - slovenský eurokomisár Šefčovič, podpredsedníčka EK pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová a podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.



"Som rád, že v Chorvátsku môžeme odštartovať diskusie o tejto téme," uviedol Šefčovič a spresnil, že o príprave konferencie bude koncom januára informovať spolu s komisárkou Šuicovou Radu EÚ pre všeobecné záležitosti a potom aj Európsky parlament. Cieľom je využiť súčasný zvýšený záujem Európanov o európske záležitosti, čo sa prejavilo aj vo vlaňajších eurovoľbách. "Moja úloha bude vyplývať z toho, že mám na starosti medziinštitucionálny dialóg, to znamená spolupráca s europarlamentom, parlamentmi členských krajín a s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov," vysvetlil s tým, že je vytvárať diskusnú platformu na oslovenie čo najviac Európanov, hlavne mladých ľudí.



Šefčoviča prípravou konferencie poverila šéfka EK Ursula von der Leyenová, pričom by vďaka agende strategického výhľadu mal využiť aj potrebné vedecké poznatky. "Musíme si uvedomiť, že legislatívne návrhy, s ktorými prídeme, budú určovať aké miesto bude mať EÚ po roku 2030 a do konca tohto storočia. To znamená, či Európa bude medzi troma najsilnejšími ekonomikami sveta," vysvetlil. Dodal, že aj preto sa Únia musí dôsledne zamerať na to, čo je potrebné urobiť, aby zostala ekonomicky efektívna a silná a bola technologickým lídrom.



Prostredníctvom agendy strategického výhľadu má predkladať témy, ktoré majú EÚ garantovať dôležité miesto vo svetovej politike a ekonomike. "S takýmito témami by som rád prichádzal do diskusií o konferencii o budúcnosti Európy, lebo konkrétne témy ekonomického charakteru, technologického vývoja a regionálneho rozvoja ľudí najviac zaujímajú," uviedol Šefčovič. Takéto skúsenosti má z doterajších diskusií s ľuďmi v teréne v rôznych krajinách EÚ.



Podľa Šefčoviča eurokomisia pracuje na príprave konferencie, viac detailov by mala predstaviť do konca januára. Rovnako aj Európsky parlament pripravuje svoju rezolúciu a na pôde Rady EÚ tento projekt predstaví on spolu so Šuicovou. "Potom sa zameriame na praktické zorganizovanie celoeurópskej diskusie a chceli by sme ju slávnostne odštartovať tu v Záhrebe 9. mája na Deň Európy," avizoval. Následne to bude séria návštev eurokomisárov po všetkých členských krajinách EÚ, ich mestách a regiónoch. "Ja budem tieto návštevy organizovať tak, aby som sa venoval aj národnému parlamentu, aj vláde aj diskusiám s občanmi. A chcel by som sa venovať aj tým strategickým témam, ktoré sú pre tú - ktorú krajinu najdôležitejšie," spresnil.



Cieľom je tiež vytvoriť multijazyčnú platformu, kde bude kalendár všetkých podujatí a záznamy z uskutočnených diskusií a kde bude vidieť ako Európska komisia reaguje na podnety, ktoré dostane od ľudí. "Na záver tejto diskusie, ktorá by mala trvať približne dva roky, by sme chceli vyhodnotiť, čo nám debata priniesla a čo Európania od inštitúcií EÚ očakávajú a aké kroky je potrebné prijať," povedal slovenský komisár.



Europarlament sa podľa neho zrejme zameria na inštitucionálne otázky, ako sú nadnárodné volebné zoznamy v eurovoľbách a systém tzv. špicenkandidátov. Európska komisia chce zase prinášať skôr témy, ktoré sú pre ľudí dôležité a ktoré majú priamy vplyv na ich životnú úroveň a ktoré zaistia, že EÚ bude rozhodujúcim hráčom vo svete aj o ďalších desať rokov.



