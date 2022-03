Šefčovič: Vojna na Ukrajine ovplyvní aj CoFoE

Štrasburg 11. marca (TASR) - Vojna na Ukrajine ovplyvní aj závery Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Uviedol to v piatok v Štrasburgu podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič v rámci plenárneho zasadnutia CoFoE, na ktorom sa zúčastnila aj 30-členná delegácia z Ukrajiny. Informuje spravodajca TASR.



Slovenský eurokomisár, ktorý na dvojdňovom podujatí na pôde Európskeho parlamentu zastupoval exekutívu EÚ, upozornil, že pred vyše dvoma týždňami by nikto nepovedal, že marcová plenárna schôdza CoFoE bude o svedectvách o bombardovaní ukrajinských miest a že všetky európske inštitúcie budú mať ako hlavnú prioritu pomoc Ukrajine a zvládnutie obrovskej vlny utečencov.



Pripomenul, že do piatku utieklo z Ukrajiny viac než 2,2 milióna ľudí, väčšinou matiek s deťmi, pričom toto číslo môže byť vyššie, lebo nie všetky deti majú biometrické pasy či platné cestovné doklady. Jednou z prvých úloh pre EÚ bude, ako dostať tieto deti do škôl, lekársky ich vyšetriť a pomáhať im zapojiť sa do normálneho detského života a prekonať traumatické zážitky z domovskej krajiny.



"Bude to nápor na náš zdravotnícky a školský systém, ale zatiaľ je pohostinnosť a solidarita, ktorá je demonštrovaná najmä prihraničnými krajinami, ako je aj Slovemsko, mimoriadne cenená," povedal Šefčovič.







Podľa jeho slov vojna na Ukrajine určite ovplyvní aj závery CoFoE. Priznal, že po tejto vojne si nevie predstaviť budúcnosť Európy bez Ukrajiny. Aj na summite EÚ vo Versailles podľa neho zazneli jasné odkazy, že Ukrajina patrí do európskej rodiny. "Musíme urobiť maximum preto, aby sme im do tejto rodiny pomohli," odkázal eurokomisár.



Na otázku či Únia zvládne na svojom území milióny Ukrajincov, ak bude vojna dlho trvať, Šefčovič pripomenul, že väčšina Ukrajincov túži čo najrýchlejšie sa vrátiť domov. Avšak veľa domov a bytov je zničených a kým dôjde k obnove miest a infraštruktúry, je dosť možné, že mnohí Ukrajinci v EÚ zostanú. Spresnil, že EÚ teraz na to nemá odpovede, lebo vojna trvá a zhoršuje sa. Vyjadril však nádej, že Európania budú aj naďalej solidárni a pochopia potrebu integrovať Ukrajincov do spoločnosti. Podľa neho v prospech integrácie Ukrajincov hovorí to, že majú hodnotovú výbavu kompatibilnú s tou európskou, sú to väčšinou vzdelaní ľudia s pracovnými zručnosťami a kvalifikáciou, a preto by ich prípadná integrácia mohla byť rýchla.















(spravodajca TASR Jaromír Novak)