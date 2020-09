Šefčovič vyzval Britániu, aby do konca septembra stiahla sporné návrhy

Brusel/Londýn 10. septembra (TASR) - Európska únia očakáva, že litera a duch dohody o brexite budú plne rešpektované. Uviedol to vo štvrtok v Londýne podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič. Britskú metropolu navštívil pri príležitosti mimoriadneho zasadnutia spoločného výboru Európskej únie a Británie dohliadajúceho na vykonávanie dohody o brexite.



Šefčovič, ktorý je spolupredsedom tohto výboru, o mimoriadne stretnutie požiadal v stredu. Reagoval tak na úvahy britskej strany o možnom prehodnotení niektorých ustanovení dohody o brexite, predovšetkým tých, ktoré sa týkajú osobitného protokolu upravujúceho režim na hraniciach medzi oboma časťami írskeho ostrova.



Podpredseda EK v tejto súvislosti vyzval britskú stranu, aby objasnila svoje zámery a reagovala na vážne obavy zo strany EÚ.



Slovenský eurokomisár sa v Londýne stretol s vedúcim úradu britskej vlády Michaelom Goveom, ktorý má na starosti brexit a za britskú stranu je spolupredsedom spoločného výboru.



Šefčovič v oficiálnom stanovisku pre médiá uviedol, že počas rokovania s Goveom jasne zdôraznil, že včasné a úplné vykonanie dohody brexite, vrátane protokolu o Írsku a Severnom Írsku, s ktorým britský premiér Boris Johnson a jeho vláda súhlasili, je "zákonná povinnosť" britskej strany.



"Európska únia očakáva, že litera a duch tejto dohody budú plne rešpektované. Porušenie podmienok dohody o vystúpení z EÚ by vážne porušilo medzinárodné právo, podlomilo dôveru a ohrozilo by prebiehajúce budúce rokovania o budúcich vzájomných vzťahoch," opísal Šefčovič pozíciu Bruselu.



EK v tejto súvislosti pripomenula, že dohoda o brexite, ktorá vstúpila do platnosti 1. februára 2020 má právne účinky medzinárodného práva. To znamená, že ani EÚ ani Spojené kráľovstvo nemôžu dohodu jednostranne zmeniť, objasniť, doplniť, interpretovať, nerešpektovať alebo ju neuplatňovať. Protokol o Írsku a Severnom Írsku, ktorý bol výsledkom dlhých, podrobných a zložitých rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom je podstatnou súčasťou dohody o brexite a jeho cieľom je ochrana mieru a stability na írskom ostrove.



Šefčovič spresnil, že ak by bol britský návrh zákona prijatý v navrhovanom znení, bolo by to v jasnom rozpore s ustanoveniami protokolu o Írsku a Severnom Írsku týkajúcimi sa článkov o colnej legislatíve a štátnej pomoci. Britská vláda by navyše porušila povinnosť konať v dobrej viere podľa článku 5 dohody o brexite, keďže predmetný návrh zákona ohrozuje dosiahnutie cieľov samotnej dohody.



Podľa jeho slov EÚ neprijíma ani argument, že cieľom návrhu britského zákona je ochrana Veľkonočnej mierovej dohody z roku 1998, je naopak toho názoru, že nový zákon bude mať opačný účinok.



Šefčovič preto vyzval vládu Spojeného kráľovstva, aby stiahla uvedené opatrenia z návrhu zákona v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do konca septembra.



Zdôraznil, že predložením predmetného návrhu zákona o vnútornom trhu Spojeného kráľovstva by Londýn vážne poškodil dôveru medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.



"Je teraz na vláde Spojeného kráľovstva, aby túto dôveru obnovila," uviedol Šefčovič. Dodal, že dohoda o brexite obsahuje množstvo mechanizmov a právnych prostriedkov pri porušení povinností obsiahnutých v texte zmluvy a Európska únia nebude váhať ich využiť.



Spravodajca TASR Jaromír Novak