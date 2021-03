Šefčovič: Je na členoch EÚ, ako v COVID pasoch zohľadnia vakcíny

Brusel 17. marca (TASR) - Digitálny zelený preukaz, takzvaný COVID pas, ktorý v stredu navrhla zaviesť Európska komisia (EK) už počas tohto leta, sa pri údajoch o očkovaní bude týkať hlavne vakcín, ktoré majú povolenie pre EÚ. Členské štáty však budú môcť akceptovať aj iné očkovacie látky, s čím podľa slov podpredsedu EK Maroša Šefčoviča Únia musí dopredu počítať, ak sa chce znovu otvárať svetu.



Slovenský eurokomisár počas stredajšej tlačovej videokonferencie s novinármi upozornil, že hlavným prínosom digitálneho zeleného preukazu je oživenie ekonomiky a zaistenie voľného cestovania v rámci EÚ. Európania však chcú cestovať aj mimo Európy a do Únie majú záujem prichádzať občania tretích krajín, čo bude musieť zohľadniť aj dočasný systém COVID pasov.



Šefčovič upozornil, že ak sa chce EÚ pozerať do budúcnosti, musí si uvedomiť, aký veľký bol pred koronakrízou pohyb ľudí medzi Európou a Čínou, Indiou či Ruskou federáciou. "Nemôžeme predpokladať, že všetky vakcíny, ktoré sa používajú v týchto krajinách, budú certifikované Európskou agentúrou pre lieky. Toto naznačuje, že do budúcna, pokiaľ už budeme v tej ďalšej etape, že sa budeme znovuotvárať svetu, tak bude treba nastaviť globálny systém tak, že v digitálnych osvedčeniach, ktoré budú mať občania týchto krajín, bude osvedčenie o ich vakcínach. Ďalší krok bude, ako sa k tomu postaví EÚ a jej členské krajiny," vysvetlil eurokomisár.



Zároveň spresnil, že pre súčasnú fázu platí, že EÚ chce zabezpečiť maximálnu transparentnosť celého procesu s "očkovacími pasmi". Keďže sú členské krajiny, ktoré využívajú alebo budú využívať vakcíny registrované len národnými vládami v núdzovom režime, tak aj údaje o očkovaní týmito vakcínami budú musieť byť uvedené v COVID pasoch, tiež s dátumom zaočkovania, názvom vakcíny a uvedením presnej šarže. Ide napríklad o ruskú vakcínu Sputnik V alebo o niektoré čínske vakcíny, ktoré nemajú povolenie Európskej agentúry pre lieky (EMA).



"Bude na jednotlivých členských krajinách, ktoré si stanovia, že či pre ich potreby bude takáto vakcína posudzovaná na rovnakej úrovni bezpečnosti ako vakcíny registrované Európskou agentúrou pre lieky," opísal situáciu Šefčovič.



Pripustil, že v budúcnosti môže byť celý systém preukazov modifikovaný aj podľa toho, ako sa vyvinie práca na takýchto osvedčeniach v krajinách mimo Európskej únie.









