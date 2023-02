Šefčovič:Summit EÚ zohľadní aj nedávnu návštevu eurokomisárov v Kyjeve

Brusel 7. decembra (TASR) - Dvojdňový summit EÚ (9. a 10. februára), ktorý sa okrem migrácie a ochrany európskeho trhu bude zaoberať aj situáciou na Ukrajine, do značnej miery zohľadní minulotýždňovú návštevu členov Európskej komisie (EK) v Kyjeve a výsledky summitu EÚ – Ukrajina. V rozhovore pre TASR to uviedol podpredseda EK Maroš Šefčovič.



Slovenský eurokomisár, ktorý v Kyjeve rokoval so šéfom ukrajinskej diplomacie Dmytrom Kulebom, ministrom pre energetiku Hermanom Haluščenkom a ministrom pre životné prostredie a prírodné zdroje Ruslanom Strilcom, pripomenul, že stretnutie kolégia komisárov s ukrajinskou vládou možno označiť za historické.



"Tak to bolo vnímané zo strany (ukrajinského) prezidenta Volodmyra Zelenského i predsedníčky (EK) Ursuly von der Leyenovej. Zhodli sme sa na tom, že momentálne sa nepíše len dôležitá stránka ukrajinských dejín, ale začali sme písať aj novú kapitolu budúcnosti EÚ," opísal situáciu Šefčovič.



Podľa neho spôsob, akým EÚ pomôže uchrániť Ukrajine jej suverenitu a pomôže ju znovu vybudovať a zmodernizovať, bude mať vplyv aj na modernizovanie samotnej Únie a jej rozširovanie.



"Môj osobný dojem z tejto návštevy bol taký, že ukrajinská vláda, ktorá čelí ničivému vojenskému konfliktu, venovala celý deň tomu, aby mohla s EÚ rokovať o príprave na členstvo – čo ešte musia urobiť, aké výsledky už dosiahli a kde potrebujú pomôcť. To len odzrkadľuje to, akú vysokú prioritu členstvu v EÚ Ukrajina dala," vysvetlil.



EÚ si podľa jeho slov musí uvedomiť tento ukrajinský "rebríček priorít", v ktorom členstvo v Únii sa dostáva na rovnakú úroveň ako túžba zvíťaziť v ničivej vojne s Ruskom.



Inštitúcie EÚ ani v priebehu utorka nepotvrdili správy, že Zelenskyj by sa vo štvrtok mohol osobne zúčastniť na summite EÚ a rokovať priamo s lídrami členských krajín. Šefčovič však upozornil, že je o čom diskutovať. Ukrajinská strana každý deň uskutočňuje veľa dôležitých krokov pre napĺňanie svojich integračných ambícií. EÚ jej pomáha okrem makrofinančne, dodávkami elektrických generátorov a prijímaním legislatívnych opatrení.