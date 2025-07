Šéfka Bibiany uznala chybu, návrh na odvolanie považuje za neadekvátny

Bratislava 18. júla (TASR) - K pochybeniu došlo, rovnako však i k náprave tohto pochybenia. V súvislosti s priestupkom v prípade porušenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám to zdôraznila riaditeľka Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana Petra Flach. Výzvu na svoje odvolanie zo strany hnutia PS preto považuje za neadekvátnu a účelovú.



„Situácia bola plne vyriešená, bola zabezpečená náprava, organizácia poskytla súčinnosť a Ministerstvo kultúry (MK) SR prijalo potrebné opatrenia tak, ako bolo požadované,“ uviedla Flach pre TASR. Poukazuje tiež na to, že vzniknutú situáciu je potrebné vidieť v celom kontexte. „Dôvodom pochybenia bola absencia interných smerníc, ktoré neexistovali už za predchádzajúceho vedenia pod vedením bývalej riaditeľky Zuzany Liptákovej. Práve za súčasného vedenia boli tieto kľúčové procesné dokumenty dopracované, schválené a zavedené do praxe všetkými zamestnancami, čím sa výrazne zvýšila transparentnosť a právna istota v činnosti Bibiany,“ deklarovala.



Zásadný posun k efektivite a zákonnosti pri fungovaní Bibiany dokumentuje i na zisku vlaňajšieho ocenenia Najlepší obstarávateľ vo verejnej správe. Odmieta tým i výroky predstaviteľov PS o zlom fungovaní inštitúcie a nezaujímavom programe pre verejnosť. „Posledná výstava Cesta okolo sveta mala rekordný počet návštevníkov. Bienále animácie Bratislava (BAB) mal rekordný počet premietaní v histórii. Ocenený film na BAB získal v Hollywoode nomináciu na Annie awards za najlepší krátky animovaný film,“ upozornila. Informovala tiež o prihláškach zo 42 krajín na festival Bienále ilustrácii Bratislava či plánovanej autorskej výstave Príbeh ilustrácie. O záujme a rešpekte voči inštitúcii svedči podľa nej i obsadenosť programov a pracovných seminárov organizovaných Bibianou.



Poslanci za hnutie PS Dana Kleinert a Michal Sabo na piatkovej tlačovej konferencii vyzvali ministerku kultúry SR Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS), aby odvolala riaditeľku Bibiany. Dôvodia spáchaním priestupku pri porušení zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Za previnením, ktoré uznal Okresný úrad Bratislava, bolo neposkytnutie informácií k žiadosti poslankyne Kleinert pýtajúcej sa v rámci infozákona na vznik oddelenia marketingu, stratégie a riadenia v Bibiane. Argumentom pre odvolanie je podľa progresívcov aj súčasný stav inštitúcie, pri ktorom kritizujú spôsob riadenia, programovú ponuku i využitie rozpočtových prostriedkov.