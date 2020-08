Šéfka odboru rovnosti žien a mužov Brixová predstavila svoje priority

Bratislava 17. augusta (TASR) – Prioritami novej riaditeľky odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Zuzany Brixovej sú riešenie domáceho násilia a násilia na ženách, zjednodušenie života pracujúcich matiek a platové zrovnoprávnenie mužov a žien. Pre médiá to uviedol rezort. Brixová vo funkcii šéfky odboru od pondelka nahradila Oľgu Pietruchovú. Brixová deklaruje, že chce zvýšiť ochranu žien pred chudobou a posilniť rodičovské práva oboch rodičov.



Pred domácim násilím si podľa nej spoločnosť zatvára oči a ženy sa ocitajú v bezvýchodiskovej situácii. "Nemajú kam ísť. Svoj život ekonomicky nepotiahnu, zväčša sú závislé na svojom násilnom partnerovi," vysvetlila Brixová. Riešiť to chce napríklad posilnením kapacít v azylových domoch.



Nová šéfka odboru chce tiež podporiť centrá, ktoré sa venujú týraným ženám a rozšíriť bezplatnú právnu pomoc pre takéto osoby. Jej vízia spočíva v tom, že právnici nebudú týraným ženám poskytovať len právne rady, ale bezplatne ich aj zastupovať na súdoch.



"V programovom vyhlásení vlády sme sa zaviazali nastaviť systémové opatrenia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na deťoch, ženách a ďalších zraniteľných skupinách. Preto som rád, že tému domáceho násilia považuje za rovnako naliehavú aj nová riaditeľka odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí," zhodnotil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).



Prácu svojej predchodkyne Prietruchovej si nová šéfka odboru cení, avšak myslí si, že tento odbor silne spolitizovala a téma násilia na ženách sa začala uberať nesprávnym smerom. Názory, že liberálnu šéfku odboru vystrieda konzervatívna považuje Brixová za irelevantné. Ako príklad uviedla jej pohľad na menšinovo sexuálne orientovaných ľudí. "Podporujem každú zmenu v občianskom zákonníku, ktorá ľuďom rovnakého pohlavia uľahčí spolunažívanie," deklarovala Brixová.



Zuzana Brixová (32) vyštudovala magisterský program právo (Master of Law, cum laude) na KU Leuven v Belgicku. Stážovala v Európskom parlamente v Bruseli či Helsinskom výbore pre ľudské práva vo Varšave. Okrem iného pracovala pre spoločnosť ADF International, ktorá obhajuje konzervatívne hodnoty, ako napríklad právo na život, slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania, právo na rodinný život či právo na slobodu prejavu.