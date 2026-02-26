< sekcia Slovensko
Seizmológovia zaznamenali po sobotnom zemetrasení 32 dotrasov
Dva najväčšie dotrasy mali magnitúdo 2,8.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 26. februára (TASR) - Seizmológovia zaznamenali celkovo 32 dotrasov po sobotnom (21. 2.) zemetrasení, ktoré zasiahlo západné Slovensko. Dva najväčšie dotrasy mali magnitúdo 2,8. Uviedli to seizmológovia z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMI UK) v Bratislave a Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied (ÚVZ SAV) na štvrtkovej tlačovej konferencii. Informovali aj o škodách, ktoré po zemetrasení evidujú. Išlo napríklad o trhliny v budovách.
„Dva najväčšie dotrasy mali magnitúdo 2,8. Každý z týchto dotrasov uvoľnil približne 180-krát menej energie ako zemetrasenie s magnitúdom 4,3,“ uviedol Peter Moczo z FMI UK. Všetky dotrasy dokopy tak podľa neho uvoľnili menej energie vo forme seizmických vĺn ako hlavný otras. Ako priblížil, päť dotrasov bolo s magnitúdom 2,4 až 2,8. S magnitúdom 0,9 až 1,9 bolo podľa neho 25 dotrasov a dva dotrasy nebolo možné kvantifikovať z hľadiska magnitúda.
Potvrdil, že zemetrasenie podľa očakávaní seizmológov spôsobilo veľkú odozvu. Do ÚVZ SAV bolo podľa neho zaslaných 6745 makroseizmických dotazníkov a 200 dotazníkov bolo vyplnených na stránke Geofyzikálneho ústavu Akadémie vied Českej republiky. Zároveň podotkol, že predbežná epicentrálna makroseizmická intenzita je podľa Európskej makroseizmickej stupnice šesť stupňov. Ako zdôraznil, ide však o predbežnú intenzitu a nemožno ju považovať za definitívnu. Automatické vyhodnotenie makroseizmickej intenzity podľa neho neberie do úvahy škodové hlásenia v makroseizmických dotazníkoch. Hlásené školy budú podľa jeho slov ešte overovať v teréne.
Kristián Csicsay z ÚVZ SAV v súvislosti so spôsobenými škodami v epicentrálnej oblasti priblížil, že v obci Báč evidujú väčšie trhliny v budove a v najbližších obciach od epicentra, v Kyselici a Šuľanoch, zaznamenali malé trhliny. Tie sú podľa neho typické a v obciach postihnutých zemetrasením ich je najviac. V obci Veľká Paka došlo podľa neho k prasknutiu skiel, čo je podľa Csicsaya typický prejav makroseizmickej intenzity šiesteho stupňa.
„Dva najväčšie dotrasy mali magnitúdo 2,8. Každý z týchto dotrasov uvoľnil približne 180-krát menej energie ako zemetrasenie s magnitúdom 4,3,“ uviedol Peter Moczo z FMI UK. Všetky dotrasy dokopy tak podľa neho uvoľnili menej energie vo forme seizmických vĺn ako hlavný otras. Ako priblížil, päť dotrasov bolo s magnitúdom 2,4 až 2,8. S magnitúdom 0,9 až 1,9 bolo podľa neho 25 dotrasov a dva dotrasy nebolo možné kvantifikovať z hľadiska magnitúda.
Potvrdil, že zemetrasenie podľa očakávaní seizmológov spôsobilo veľkú odozvu. Do ÚVZ SAV bolo podľa neho zaslaných 6745 makroseizmických dotazníkov a 200 dotazníkov bolo vyplnených na stránke Geofyzikálneho ústavu Akadémie vied Českej republiky. Zároveň podotkol, že predbežná epicentrálna makroseizmická intenzita je podľa Európskej makroseizmickej stupnice šesť stupňov. Ako zdôraznil, ide však o predbežnú intenzitu a nemožno ju považovať za definitívnu. Automatické vyhodnotenie makroseizmickej intenzity podľa neho neberie do úvahy škodové hlásenia v makroseizmických dotazníkoch. Hlásené školy budú podľa jeho slov ešte overovať v teréne.
Kristián Csicsay z ÚVZ SAV v súvislosti so spôsobenými škodami v epicentrálnej oblasti priblížil, že v obci Báč evidujú väčšie trhliny v budove a v najbližších obciach od epicentra, v Kyselici a Šuľanoch, zaznamenali malé trhliny. Tie sú podľa neho typické a v obciach postihnutých zemetrasením ich je najviac. V obci Veľká Paka došlo podľa neho k prasknutiu skiel, čo je podľa Csicsaya typický prejav makroseizmickej intenzity šiesteho stupňa.