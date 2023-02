Šeliga: Ak sudca kandiduje za prezidenta, má z funkcie odísť

Bratislava 25. februára (TASR) - Ak by sa sudca alebo prokurátor rozhodol kandidovať na funkciu prezidenta SR, poslanca Národnej rady (NR) SR alebo poslanca Európskeho parlamentu, jeho funkcia by mu mohla zaniknúť. Navrhuje to poslanec zo Za ľudí Juraj Šeliga, ktorý do parlamentu predložil návrh novely zákona o sudcoch a prísediacich.



Poslanec tvrdí, že sudcovia a prokurátori sa musia rozhodnúť, či je ich záujmom pôsobiť v justícii alebo prokuratúre, alebo či chcú ísť do politiky. Uchádzanie sa o verejnú funkciu so sebou podľa neho prináša riziká pre zachovanie nestrannosti a nezávislosti – či už v prípade úspechu alebo neúspechu. "Toto riziko sa materializuje v okamihu, keď sudca alebo prokurátor svojím písomným súhlasom potvrdí svoj záujem o kandidatúru na verejnú funkciu," uviedol v dôvodovej správe k návrhu.



Vzdanie sa funkcie sudcu, prokurátora aj generálneho prokurátora navrhuje Šeliga naviazať aj na podpísanie vyhlásenia, v ktorom vyjadrí súhlas so svojou kandidatúrou na prezidenta SR, do Národnej rady SR alebo do europarlamentu. Navrhuje tiež, aby po vymenovaní za člena vlády došlo k zániku funkcie prokurátora aj sudcu.



Navrhovaná legislatíva by v prípade schválenia mohla byť účinná od 1. júna.