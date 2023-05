Šeliga ani Raši nemajú informáciu o tom, že by mal vládu viesť Ľ. Ódor

Bratislava 7. mája (TASR) - Poslanci parlamentu Juraj Šeliga a Richard Raši nemajú oficiálnu informáciu o tom, že by mal úradnícku vládu viesť viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor. Vnímajú to len z médií. Skonštatovali to v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo. Každá nominácia by podľa Rašiho bola lepšia ako dočasne poverený premiér Eduard Heger či jeho predchodca na čele vlády, líder OĽANO Igor Matovič.



"Pán Ódor je práve človek, ktorý je úradníkom a expertom dlhé roky bez ohľadu na to, kto je pri vláde. Keď si porovnáme Hegera alebo Matoviča, oni nastavili latku tak, že sa podliezť nedá. Ak by to bol náhodou pán Ódor, privedie v lepšej kondícii Slovensko k parlamentným voľbám," povedal Raši v súvislosti s vedením úradníckej vlády. Šeliga si myslí, že v úradníckej vláde nebudú doterajší ministri. Zloženie vlády je kompetencia prezidentky Zuzany Čaputovej, Hlas-SD to bude podľa svojho podpredsedu Rašiho rešpektovať.



"Počkáme na zoznam mien, budeme sa snažiť byť čo najkonštruktívnejší," odpovedal Šeliga na otázku, či podporí v parlamente úradnícku vládu. Hlas-SD podľa Rašiho podporuje skoršie voľby začiatkom júla, ako to navrhol Smer-SD. Pokiaľ sa nepodarí dohodnúť sa na skorších voľbách, Raši nepodporí vyslovenie dôvery úradníckej vláde. Návrhy takejto vlády na riešenie krízovej situácie však chce podporiť. Šeliga nebude podporovať skorší termín volieb, argumentoval platnými pravidlami.



Heger sa podľa Šeligu snažil konflikty tlmiť a umenšoval na Slovensku chaos. Poďakoval sa mu za jeho prácu. Podľa neho ukázal, že nie je prilepený k stoličke, keď chcel nechať kľúčových ministrov a ponúkol za to hlave štátu svoj odchod.



Raši vníma úradnícku vládu ako nevyhnutný krok, nevníma ju ako riziko. Vláda odborníkov neurobí podľa neho nič horšie, ako sa udialo doteraz. Štát rozvrátili podľa neho Heger a Matovič spolu s ďalšími lídrami strán bývalej koalície.