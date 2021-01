Šeliga: Ocenil by som širší tím ľudí okolo premiéra

Na snímke poslanci strany Za ľudí, zľava Vladimíra Marcinková, Miroslav Kollár, Tomáš Lehotský, Juraj Šeliga, Tomáš Valášek, Jana Žitňanská, vpravo ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková, archívne foto. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 6. januára (TASR) – Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) by bol rád, keby mal premiér Igor Matovič (OĽANO) okolo seba širší manažérsky tím, ktorý by mu pomáhal s riadením pandémie. Rekonštrukcia vlády je podľa neho otázka na premiéra a ministrov. Zdôraznil však, že koalícia funguje. Uviedol to v rozhovore pre TASR. V súvislosti s úspechmi koalície v uplynulom roku skonštatoval, že dokáže krízové zákony lepšie manažovať ako komunikovať. Za najväčší úspech považuje zmenu výberu a voľby generálneho prokurátora i reformu súdnictva.uviedol. Sú podľa neho veci, ktoré Matovič robí dobre, ale aj veci, kde by očakával, že ich urobí inak.podotkol.Šeliga si myslí, že aj prezidentka Zuzana Čaputová mohla inak premiérovi povedať svoj názor, že by mal odovzdať riadenie pandémie niekomu inému. Napríklad na osobnom stretnutí. Poukázal na funkciu a úrad, ktorý premiér zastáva.dodal.Tvrdí, že koalícia funguje.hovorí. Základom všetkého je podľa neho nielen dobrý úmysel a dobrý výsledok, ale aj dobre odkomunikovaný proces. Dodal, že aj napriek pandémii máme férový rozpočet, plán obnovy, reformu súdnictva.Na otázku o rekonštrukcii vlády odpovedal, že je na premiérovi a lídroch, komu dajú dôveru. Podotkol, že ak ale niekto zlyháva vo funkcii, netreba sa báť ho vymeniť.zdôraznil. V súčasnosti sa podľa neho nehovorí ani o úradníckej vláde. Verí tiež, že vzťahy v koalícii sa štandardizujú.Pri hodnotení uplynulého roka vníma ako pozitíva najmä zmenu výberu a voľby generálneho prokurátora i reformu súdnictva. Hovorí o snahe očistiť procesy v justícii, vyriešiť problém s majetkovými priznaniami sudcov ako aj o zriadenie najvyššieho správneho súdu, ktorý má mať disciplinárnu právomoc nad sudcami, prokurátormi i ďalšími.Za problematickú označil komunikáciu koalície. Jej zlepšenie by malo podľa neho patriť medzi výzvy v tomto roku.dodal.