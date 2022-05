Šeliga chce zvolať mimoriadne zasadnutie výboru k Mečiarovým amnestiám

Bratislava 13. mája (TASR) - Téme tzv. Mečiarových amnestií by sa mali venovať členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR na mimoriadnom zasadnutí. Žiada o to poslanec Za ľudí Juraj Šeliga. Šéf výboru Milan Vetrák hovorí, že výbor by sa mohol konať koncom budúceho týždňa. Šeliga pripomenul, že Mečiarove amnestie boli zrušené pred piatimi rokmi, no prípad vyšetrovania únosu Michala Kováča mladšieho a vraždy Róberta Remiáša prešľapuje na mieste. Na výbor by chcel zavolať aj predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka, ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú a špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.



"Je hanbou pre Slovenskú republiku, že už 27 rokov nevie tieto prípady vyšetriť. Išlo o ukážku zneužitia štátnej moci. Je pre nás kľúčové, aby sme poznali pravdu o období, keď štátne orgány neslúžili občanom, ale vybranej skupine ľudí. Tzv. Mečiarove amnestie sú neuralgickým bodom našich dejín, pretože ukázali, ako ľahko možno zamiesť hoc aj vraždu pod koberec. Práve preto musia byť všetky zločiny vyšetrené," vyhlásil v stanovisku Šeliga.



Ak sa nepodarí tieto prípady vyšetriť a nerozkryje sa pozadie organizátorov a páchateľov, bude to podľa poslanca hanbou. Vetrák pre TASR uviedol, že od Šeligu ešte nedostal žiadosť o zvolanie výboru. Dodal, že výbor by sa mohol konať vo štvrtok (19. 5.) alebo v piatok (20. 5.).