Šeliga: Chystáme pozmeňujúci návrh, týkajúci sa parlamentnej stráže

Bratislava 16. marca (TASR) - Koalícia chystá pozmeňujúci návrh k novele rokovacieho poriadku, ktorý sa má týkať zavedenia parlamentnej stráže. V závere stredajšieho rokovania 60. schôdze Národnej rady (NR) SR to povedal poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí). Poslanci v stredu večer rokovali o novele rokovacieho poriadku, ktorá má priniesť úpravu, aby bolo možné vykázať poslanca aj z rokovania parlamentného výboru.



Šeliga novelizáciu podporuje a spomenul aj prípravu návrhu na zavedenie parlamentnej stráže, aby mal predsedajúci na schôdzi možnosť urobiť si poriadok. "Nie je to tak, že tu budú ozbrojení policajti, ktorí ich budú vyvádzať," ozrejmil. "Keď niekto nechce poslúchať, mali by sme mať ako Národná rada SR také nástroje, že bude donútený poslúchať," doplnil s tým, že poslanci by mali v takomto prípade platiť pokuty v tisícoch eur.



Poslanci v novele navrhujú vztiahnuť pravidlá na zabezpečenie poriadku v rokovacej sále pléna parlamentu aj na rokovanie výborov. Upraviť sa majú tiež výšky pokút za urážlivé a neetické správanie sa poslancov v pléne.



Poslanci budú pokračovať v rokovaní vo štvrtok (17. 3.) od 9.00 h. Na programe majú návrhy z dielne rezortu vnútra, medzi nimi aj novelu zákona o azyle či novelu zákona o Policajnom zbore. Čaká ich tiež návrh na voľbu predsedu Úradu na ochranu osobných údajov SR. Popoludní je na programe tradičná hodina otázok a po nej návrhy z dielne ministerstva hospodárstva.



Podľa schváleného programu majú tiež poslanci vo štvrtok opakovane voliť komisárku pre deti. Na post kandiduje Mária Vargová a poslankyňa za OĽANO Katarína Hatráková.