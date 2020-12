Šeliga: Koalícia s opozíciou by sa mala stretnúť za účasti prezidentky

Bratislava 6. decembra (TASR) – Koalícia s opozíciou by sa mala za účasti prezidentky SR Zuzany Čaputovej stretnúť a nájsť politický konsenzus v súvislosti so šírením nového koronavírusu v krajine počas Vianoc. V nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo to vyhlásil podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí).



"Ukážte nám jednotu a politickú kultúru v koalícii," povedal líder mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Podpredseda parlamentu uviedol, že líder Hlasu-SD používa "koronu" na politický boj. Poukázal na to, že hlavnú úlohu bude mať v celej situácii premiér Igor Matovič (OĽANO). "Ak máme prísť s niečím, čo ľudia príjmu široko, lebo to vyzerá, že smerujeme k lockdownu, pretože čísla stúpajú a niektoré opatrenia nezafungovali dobre, tak na to treba široký konsenzus," povedal Šeliga. Očakáva, že všetci dajú teraz politiku bokom.



V diskusnej relácii sa Šeliga s Pellegrinim venovali aj téme zatknutia Jaroslava H. či bývalého policajného prezidenta Milana L. Podľa Pellegriniho je ľahké niekoho zatknúť. Verí, že každý bude mať právo na spravodlivý súd. Zatýkanie v Pente označil za teatrálne. Šeliga tvrdí, že polícia si robí svoju prácu. Podľa neho má Penta veľké priestory a bolo to na rozhodnutí polície.



Pellegrini s prácou bývalého policajného prezidenta Milana L. bol spokojný, ale nemôže dať za nikoho ruku do ohňa, či niečo spravil. Rovnako nechcel povedať, či zobral bývalý policajný prezident úplatok. Tvrdí, že on ako premiér nemal informácie o tom, že by sa dopúšťal takejto činnosti. Šeliga nerozumie, že opozícia hovorí o tom, že sa má všetko vyšetriť a pritom s tými ľuďmi počas svojej vlády pracovali. V súvislosti s kauzou ohľadom bývalého ministra hospodárstva Petra Žigu líder Hlasu uviedol, že zatiaľ mu dôveruje.



Na otázku, či by sa dal zaočkovať vakcínou proti ochoreniu COVID-19, Pellegrini uviedol, že sa momentálne zaočkovať nedá. Rovnako zvažuje, či očkovanie odporučí svojim rodičom. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) by mal podľa neho vysvetliť, na čo je potrebný kompenzačný fond k tomuto očkovaniu. Naopak, Šeliga sa plánuje dať zaočkovať. "Keď na mňa príde rad, tak pôjdem," vyhlásil s tým, že od politika je to zodpovedné.