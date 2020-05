Šeliga: Mamojku by mali preveriť orgány činné v trestnom konaní

Bratislava 13. mája (TASR) – Kontakty Mojmíra Mamojku by mali preveriť orgány činné v trestnom konaní. Uviedol to podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) v reakcii na Mamojkove vzdanie sa funkcie sudcu Ústavného súdu SR.



„Nebudem skrývať, že som rád, že Mojmír Mamojka končí ako sudca Ústavného súdu. Opakovane som upozorňoval, že Mojmír Mamojka vzbudzoval vážne pochybnosti o svojej nezávislosti a nestrannosti a musí z Ústavného súdu SR preč,“ uviedol Šeliga. Jeho kontakty s Marianom K. a podozrenia na stretávanie s Petrom Tóthom boli podľa podpredsedu parlamentu závažným dôvodom, aby odišiel.



„Od Mamojku sa zrejme vysvetlenia nikdy nedočkáme, ale budeme ho naďalej požadovať. Jeho kontakty by teraz mali preveriť orgány činné v trestnom konaní. Ak teda neodpovie verejnosti, polícii odpovedať musí,“ hovorí Šeliga. Podpredseda NR SR dodal, že ak boli medzi Marianom K. a Mamojkom kontakty, tak je oprávnené sa pýtať, či ich obžalovaný z vraždy novinára niekedy v minulosti naozaj nevyužil.



Sudca Ústavného súdu SR Mamojka sa vzdáva funkcie po tom, čo boli medializované jeho správy s Marianom K. S tým sa mal stretnúť predtým, než sa rozhodovalo o jeho väzbe v kauze falšovania zmeniek v roku 2018. Kontakty medzi Mamojkom a obžalovaným potvrdil v januári na súde aj bývalý novinár a niekdajší siskár Tóth.