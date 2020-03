Šeliga navrhol,aby Úrad verejného zdravotníctva prístup k menej údajom

Bratislava 25. marca (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by mal mať prístup k menej údajom, než ako sa požadovalo vo vládnom návrhu zákona. Vyhlásil to podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí), ktorý na parlamentnom ústavnoprávnom výbore predložil pozmeňujúce návrhy, ktoré to majú docieliť. Zdôraznil, že cieľom úpravy je, aby bolo možné pripraviť aplikáciu, ktorou bude úrad kontaktovať ľudí, ktorí sú nakazení novým koronavírusom, respektíve ďalších, ktorí by mohli byť nakazení.



"Telekomunikačný úrad by mal úradu verejného zdravotníctva odovzdávať údaje len o polohe a len o mene a priezvisku človeka," uviedol Šeliga na stredajšom tlačovom brífingu. Chce tak dosiahnuť, aby nedošlo k dezinterpretácii návrhu, pričom dodal, že takáto požiadavka prišla aj zo strany telefonických operátorov. Upozornil, že sa nebudú zbierať žiadne metadáta, prevádzkové dáta, obsah sms správ či telefónnych hovorov. Dodal tiež, že tieto opatrenia platia počas núdzového alebo výnimočného stavu, najneskôr do konca roka a informácie sa budú získavať spätne.



Šeliga tiež navrhuje, aby mal súd povinnosť vydať zvukový záznam akejkoľvek osobe, ktorá o to požiada. Reagujú tak podľa neho na výzvu novinárskej obce aj verejnosti.



Poslanci v stredu rokujú o vládnom návrhu na zmeny v justícii pre ochorenie COVID-19, ktorý zahŕňa aj sprístupnenie dát od mobilných operátorov ÚVZ. O novej legislatíve rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Koaliční aj opoziční poslanci k nemu predložili viaceré pozmeňujúce návrhy.