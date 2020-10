Šeliga nevidí dôvod na mimoriadnu schôdzu

Bratislava 5. októbra (TASR) - Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) nevidí dôvod na to, aby sa konala mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR. Ministri majú podľa neho teraz najmä pracovať na tom, aby Slovensko zasiahla pandémia čo najmenej. Reagoval tak na zvolanie mimoriadnej schôdze. Inicioval ju opozičný Smer-SD, ktorý chce počuť od ministrov plány na riešenie koronakrízy v konkrétnych rezortoch.



Šeliga vidí v iniciovaní mimoriadnej schôdze len politikárčenie. Predpokladá, že rovnaký postoj ako on majú aj ostatní koaliční partneri. O tom, či koalícia podporí schválenie programu schôdze, by mali podľa neho rokovať na pondelkovej koaličnej rade. Podpredseda parlamentu dodal, že poslanci majú hodinu otázok či interpelácie, vďaka ktorým sa môžu členov vlády pýtať konkrétne otázky. Opozícia tiež podľa neho môže priniesť konkrétne návrhy k plánu reforiem.



Mimoriadna schôdza NR SR bude v stredu 7. októbra od 13.00 h. Opozícia chce, aby parlament na nej prijal uznesenie, ktorým zaviaže členov vlády predložiť v úvode októbrovej schôdze NR SR konkrétny plán okamžitých legislatívnych a iných opatrení s určením dosahu na verejné financie s cieľom minimalizovať negatívne dôsledky pandémie nového koronavírusu.