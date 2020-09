Šeliga podá podnet na ÚVZ, kritizuje, že M.Kotleba nemal v RTVS rúško

Bratislava 27. septembra (TASR) – Podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí) plánuje v pondelok (28. 9.) podať podnet na Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR i Okresný úrad v Bratislave v súvislosti so správaním poslanca Mariana Kotlebu (ĽSNS) v nedeľňajšej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Predseda ĽSNS si ani na opakované výzvy moderátora a spoludiskutujúcich v štúdiu nenasadil rúško.



"Budem žiadať, aby jeho nezodpovedné konanie riešili. Rovnako zvážim podanie trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy," uviedol podpredseda parlamentu. Detaily chce zverejniť v pondelok.



Podľa Šeligu je Kotlebov prístup typom arogantného a sebeckého správania, ktoré odrádza ľudí od zodpovednosti. "Poslanci majú ísť príkladom. Všetci nosíme rúška v diskusných reláciách, nielen preto, aby sme chránili ľudí okolo nás, ale aj preto, aby sme išli príkladom," zdôraznil Šeliga.



Kotleba diskutoval v televíznej debate bez rúška, v diskusii spochybňoval nebezpečenstvo pandémie, spomínal oponentné názory lekárov k riziku nového kornavírusu a kritizoval aj poslaneckých kolegov, ktorí podľa neho síce apelujú na nosenie rúšok, no sami toto opatrenie nerešpektujú. "Pred kamerami áno, to si ich dávajú," uviedol. Spoludiskutujúci označili tieto obvinenia za nepravdivé.