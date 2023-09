Šeliga podal trestné oznámenie pre aplikáciu paragrafu 363

Bratislava 26. septembra (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga podal Národnej kriminálnej agentúre trestné oznámenie v súvislosti s podozreniami zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Má ísť o podozrenia z "krivenia spravodlivosti" na Generálnej prokuratúre (GP) SR pri disproporčnej aplikácii paragrafu 363 Trestného poriadku.



"Dlhodobo upozorňujem na to, že na Generálnej prokuratúre SR sa dejú veci, ktoré sú mimoriadne podozrivé, paragraf 363 sa používa tak, ako to zákon nepredpokladá a v niektorých prípadoch je, podľa môjho názoru, krivená spravodlivosť. O tom hovorí aj Ústavný súd," tvrdí Šeliga.



Poznamenal, že podľa informácií strany Demokrati, v ktorej pôsobí, mala ešte v júni 2021 GP SR odmietnuť aplikovať paragraf 363 z dôvodu, že v prípade nebolo vznesené obvinenie. "Je to len dva mesiace pred tým, ako Žilinka s Kanderom zrušili vyšetrovanie tímu Oblúk bez toho, aby bol ktokoľvek obvinený," podotkol.