Šeliga podáva podnet pre zmenu kvalifikácie v prípade Moniky J.

Bratislava 4. júna (TASR) - Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) podáva podnet generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi, aby prešetril postup prvej námestníčky generálneho prokurátora Viery Kováčikovej. Podľa Šeligu mala rozhodnúť o prekvalifikovaní skutkovej podstaty, za ktorú má byť súdená Monika J., a tým nemá byť stíhaná ako verejný činiteľ, aby ju bolo možné odsúdiť na menší trest.



"Podávam podnet Čižnárovi, aby prešetril postup Kováčikovej a aby si zavolal špeciálneho prokurátora Kováčika a ten následne špeciálneho prokurátora, ktorý to má na starosti, a bolo vysvetlené, čo sa deje a prečo sa mení kvalifikácia," uviedol podpredseda parlamentu s tým, že šéf GP môže dať dnes pokyn na to, aby bola Monika J. stíhaná prísnejšie. Kováčiková a následne špeciálny prokurátor Dušan Kováčik podľa Šeligu zmenili kvalifikáciu tak, aby mohla Monika J. vyviaznuť s podmienkou.



Šeliga tvrdí, že Monika J. pôsobila ako verejný činiteľ dlhšie obdobie, keďže bola sudkyňou, štátnou tajomníčkou i poslankyňou, ktorá si neuplatňovala mandát. "Nerozumiem pani Kováčikovej, akým formalizmom prišla k tomu, že uvažujme čo i len o tom, že Monika J. nebola verejný činiteľ, a že znížme jej kvalifikáciu, aby miesto osem až dvanásť rokov mohla dostať tri až sedem," povedal.



O zmiernení kvalifikácie pri obvinení Moniky J. informoval Denník N. Bývalá štátna tajomníčka bola zadržaná v marci v rámci policajnej akcie Búrka. Obvinenia pre sudcov padli z trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti.