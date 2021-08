Šeliga požiadal o predvolanie Kovaříka pre protesty v Bratislave

Bratislava 2. augusta (TASR) – Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí) požiadal predsedu brannobezpečnostného výboru Juraja Krúpu (OĽANO) o predvolanie policajného prezidenta Petra Kovaříka na najbližšie zasadnutie výboru. Chce, aby na ňom Kovařík vysvetlil celý zásah polície počas protestov v Bratislave a svoje slová o tom, že na také demonštrácie si majú ľudia zvykať. Uviedol to na sociálnej sieti.







„NR SR v zmysle zákona o Policajnom zbore kontroluje činnosť Policajného zboru, preto očakávam, že policajný prezident poskytne zrozumiteľné a jasné vysvetlenie. Argument, že polícia nevedela, kto sú turisti a kto nie, sme už počuli," povedal Šeliga. Podotkol, že na to, čo sa dialo v Bratislave minulý týždeň, si občania rešpektujúci zákony nechcú zvykať.



Všetci občania majú právo protestovať, ale aj pri nich platí zákon, zdôraznil Šeliga. „Ak si niekto ohlási protest napríklad na podporu tvrdenia, že Zem je plochá a dodrží zákon, prosím, je to jeho právo a takýto protest budeme všetci rešpektovať, aj keď vieme, že Zem plochá nie je," poznamenal s tým, že rešpektovanie ústavného práva zhromažďovať sa nie je podmienené témou protestu, ale to, či bol alebo nebol dodržaný zákon a ochrana verejného poriadku.



Šeliga pripomenul, že ústavné právo zhromažďovať sa nie je bez limitov. Ústava SR hovorí, že je potrebné dbať na zachovanie verejného poriadku, zdravia a mravnosti. „Blokáda cestného uzla, snaha zamedziť prejazd sanitky, vulgarizmy a verbálne útoky, nerešpektovanie pokynov polície a mesta... to všetko sú zákonné dôvody na rozpustenie zhromaždenia," tvrdí poslanec.



Kovařík je presvedčený, že polícia pri protestoch v hlavnom meste svoju úlohu zvládla, stotožňuje sa tiež so svojimi podriadenými pri hodnotení priebehu a stratégie zásahu. Policajný prezident si je vedomý obmedzení, ktoré občanom i návštevníkom hlavného mesta spôsobil štrajk. Na druhej strane odkazuje, že demonštrácie sú v demokratickom svete bežným, skoro denným javom.



„Preto je potrebné, aby si aj tí občania, ktorí nezdieľajú názor demonštrantov, zvykli na takýto prejav názorov, ktorý ich priamo obmedzuje na bežnom spôsobe života," povedal



Od štvrtkového (29. 7.) predpoludnia protestovali pred Prezidentským palácom v Bratislave stovky ľudí proti očkovaniu, pandemickým opatreniam, ale aj prezidentke SR Zuzane Čaputovej, členom vlády i parlamentu. Vo štvrtok zablokovali aj komunikácie v okolí Hodžovho námestia, čím spôsobili rozsiahle kolóny a nútené zmeny vo verejnej doprave. Polícia tvrdila, že na rozpustenie davu nemá zákonný dôvod, z ulíc vytlačila protestujúcich až večer. V piatok (30. 7.) protest na Hodžovom námestí pokračoval, účasť však bola menšia. Pár desiatok ľudí sa pred sídlom hlavy štátu zišlo aj v sobotu, väčšia skupina zamierila k RTVS v Mlynskej doline. Situáciu aj na tomto mieste monitorovali policajti.