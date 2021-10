Šeliga: Predbežná konzultácia referendových otázok neexistuje

Bratislava 21. októbra (TASR) - Nič také, ako predbežná konzultácia referendových otázok neexistuje, snahy lídra Smeru-SD Roberta Fica sú výhovorkou pre oklamaných občanov. Vyhlásil to podpredseda strany Za ľudí a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga v reakcii na avizované referendové otázky Smeru-SD a vyjadrenie šéfa strany Roberta Fica. Šeliga tvrdí, že Fico sa snaží presvedčiť svojich voličov, že nenesie vinu za neúspech nedávnej snahy o referendum za predčasné voľby, ktorého otázky označil Ústavný súd (ÚS) SR za protiústavné.



"Fico, ako je to uňho zvykom, opäť verejnosť zavádza. Ústava SR nepozná v žiadnom ohľade predbežnú konzultáciu referendových otázok s prezidentkou republiky. Naša ústava hovorí veľmi jasne, že prezident republiky, keď dostane 350.000 podpisov s návrhom na vypísanie referenda, môže sa obrátiť, ak má pochybnosť o ústavnosti navrhovaných otázok, na Ústavný súd SR. To je celé," vysvetlil Šeliga s tým, že následne v danej lehote má súd rozhodnúť.



Podčiarkol, že prezidentka nemá žiadnu povinnosť s Ficom konzultovať referendové otázky. Šeliga si myslí, že líder Smeru-SD o tom vie, hľadá vinníka za neúspech predchádzajúcej snahy o referendum a chce prezidentku zatiahnuť do politického boja. "Faktom je, že petičný výbor, ktorý pripravil referendovú otázku, nesie plnú zodpovednosť za to, či otázka bola alebo nebola v súlade s ústavou," dodal.



Líder Smeru-SD vo štvrtok informoval, že predsedníctvo strany schválilo otázky, ktoré sa týkajú petičnej akcie na vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách. Fico dodal, že v sprievodnom liste, ktorý budú adresovať prezidentke, je žiadosť, aby sa hlava štátu vyjadrila, či sa v súvislosti s otázkami obráti na ÚS. Avizoval, že prípadnú petičnú akciu na podporu referenda bude organizovať Smer-SD.