Šeliga predložil návrh o zvýšení ústavnoprávnej ochrane ÚŠP a ŠTS

Bratislava 24. januára (TASR) - Podpredseda strany Za ľudí a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga predložil pozmeňujúci návrh k novele Ústavy SR týkajúcej sa predčasných volieb. Svojím návrhom chce zvýšiť ústavnoprávnu ochranu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) a Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) tak, že ich existencia bude explicitne zakotvená v ústave.



"Ak nebudeme bojovať o tieto inštitúcie, je vysoká šanca, že budú zrušené," tvrdí Šeliga. Vyzval poslancov, aby jeho návrh podporili. "Ak nič nemáte proti ÚŠP a ŠTS, ak sa nebojíte vyšetrovaní, nemôžete mať problém to podporiť," dodal. Pozmeňujúcim návrhom sa má tiež stanoviť explicitná vecná pôsobnosť ÚŠP. Opisuje ju ako vykonávanie trestnoprávnej pôsobnosti v oblasti výkonu dozoru nad vyšetrovaním trestných činov korupcie, trestných činov spáchaných verejnými činiteľmi a trestnej činnosti, pri ktorej dochádza k zneužitiu verejných prostriedkov.



Šeliga tiež pripomenul, že na zmenu ústavy je potrebných 90 poslancov, a poukázal na potrebu dohody a kompromisu. Reagoval tak na výhrady opozície, ktorá trvá na možnosti skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendom. Táto možnosť by však po schválení koaličného pozmeňujúceho návrhu z novelizácie vypadla. Šeliga pripomenul, že opozícia spolu s SaS povalila vládu, a ak chcú, aby novelizácia vyzerala inak, mali sa dohodnúť na inom znení pozmeňujúceho návrhu. "Dajte pozmeňujúci návrh, prerobte to. O tom je demokracia," podčiarkol.



Boris Susko (Smer-SD) hovorí o zneužívaní novely ústavy a pýta sa, prečo s takýmto návrhom Šeliga neprišiel napríklad pri súdnej mape. "Je to nesystémový krok, pretože sa len zavádza názov ŠTS do ústavy, ktorý nič nerieši," uviedol. Rovnako nesystémové je podľa neho zakotvenie ÚŠP.



Dušan Muňko (Smer-SD) rovnako pripomenul, že pri aktuálnej zmene ústavy sa nebavia o ÚŠP či ŠTS, ale o skrátení volebného obdobia parlamentu. Poukázal aj na to, že súčasná vláda stratila dôveru v parlamente a je potrebné nájsť riešenie. Apeloval na termín volieb do konca júna tohto roka.



Pozmeňujúci návrh k novele ústavy predložil v pléne aj nezaradený poslanec pôsobiaci v ĽSNS Martin Beluský. Z ústavy chce vypustiť ustanovenie, že právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi SR. Zároveň chce zakotviť tzv. právo na hotovosť. Teda aby mal každý právo na "úhradu záväzku v hotovosti".