Reakcie koalície v súvislosti s prelomením veta prezidentky

Krúpa: Pri hlasovaní som sa zdržal, narazil som na svoju červenú čiaru



Na snímke poslanec NR SR Juraj Krúpa (OĽANO) počas 60. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 15. marca 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Šeliga: Prelomenie veta nebolo o pomoci rodinám, ale politickom súboji



Na snímke poslankyňa parlamentu SR Jana Bittó Cigániková (SaS) po hlasovaní o financovaní voľného času dieťaťa, ktoré poslanci NR SR schválili aj po vrátení prezidentkou na 66. schôdzi NRSR 22. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 22. júna (TASR) - Rodiny sú bližšie k významnej pomoci štátu aj od budúceho roka. Konštatuje to premiér Eduard Heger (OĽANO) v súvislosti s prelomením veta prezidentky SR Zuzany Čaputovej v prípade zákona o financovaní voľného času dieťaťa, tzv. prorodinného balíka. Ocenil tiež, že koaličná SaS "balíček" nevetovala.poznamenal Heger na sociálnej sieti. Je podľa neho tiež poučením, že do hľadania spoločných riešení treba investovať viac energie a vzájomnej empatie.Poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (OĽANO) sa pri hlasovaní o tzv. protiinflačnom balíku v pôvodnom znení zdržal. Novinárom povedal, že narazil na svoju červenú čiaru, keď nevedel so sebou urobiť kompromis, pričom jeho červená čiara je hlasovanie s "fašistami".Očakáva, že hlasovanie s poslancami z ĽSNS bolo jednorazovou záležitosťou.povedal s tým, že poslanci intenzívne rokovali s vedením OĽANO.skonštatoval.Vedenie OĽANO malo podľa jeho slov povedať poslancom, že ich výhrady sú relevantné, opodstatnené a budú reflektované v budúcnosti. Nekonkretizoval, o aké zmeny má ísť. Poslanci podľa Krúpu hlasovali slobodne.dodal.Pripomienky prezidentky podporili z klubu OĽANO poslankyne Martina Brisudová, Anna Mierna, Monika Kozelová a okrem Krúpu tiež poslanci Andrej Stančík a Kristián Čekovský.povedal novinárom Čekovský, ktorý napokon zákon ako celok podporil.vysvetlil svoje rozhodnutie Čekovský. Ak je pomocÚstavným súdom SR, ten podľa neho rozhodne. Hlasoval za zapracovanie pripomienok prezidentky.dodal.Tri koaličné strany boli pripravené rokovať a hlasovať o pripomienkach prezidentky k protiinflačnému balíku. OĽANO nechcelo ustúpiť a zvolilo si cestu spolupráce s ĽSNS. Po hlasovaní to vyhlásil poslanec zo Za ľudí Juraj Šeliga. Postup OĽANO nevníma ako pomoc rodinám, ale politický súboj. Vo výsledku hlasovania nevidí žiadnu logiku, keďže zákon skončí na Ústavnom súde (ÚS) SR.Balík označil Šeliga za hračku ministra financií Igora Matoviča (OĽANO).skonštatoval pred novinármi.Stabilita koalície je podľa neho ohrozená.povedal s tým, že opätovne sa sám seba pýta, či chce pokračovať v tejto koalícii. Podľa Šeligu je ohrozené aj to, či rodiny niečo dostanú, keďže sa nevie, čo urobí Ústavný súd SR. OĽANO sa podľa neho rozhodlo vziať si za spojencov ľudí, ktorí spochybňujú pandémiu či vojnu na Ukrajine.Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) očakávala takýto výsledok.vyhlásila po hlasovaní pred novinármi. Spojenie s poslancami z ĽSNS vníma ako veľký problém. Zástupcovia SaS by podľa nej mali na koaličných radách apelovať na to, aby sa takýto postup neopakoval.Bittó Cigániková považuje za dôležité, aby SaS ostala v koalícii. Keby sa rozpadne koalícia, nastali by podľa nej väčšie škody. Jej kolega Marián Viskupič (SaS) považuje za problém, keď sa rozhodnutia s obrovským dosahom na verejné financie robia bez vypočutia argumentov.pripomenul.Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu neprijali pripomienky prezidentky a schválili zákon o financovaní voľného času dieťaťa v pôvodnom znení. Schválenie zákona ako celku podporilo 77 zo 142 prítomných poslancov. Za boli všetci poslanci OĽANO, zdržal sa len Juraj Krúpa. Zákon podporilo aj hnutie Sme rodina. Prelomenie veta podporili i nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu a poslanci pôsobiaci v ĽSNS. Za boli aj poslanci, ktorí v tomto volebnom období odišli z klubu OĽANO, a to Romana Tabák, Ján Mičovský a Ján Krošlák.