Šeliga: Schôdza o situácii v rezorte vnútra je snahou ovládnuť políciu

Bratislava 22. júla (TASR) - Schôdza Národnej rady (NR) SR k situácii v polícii a rezorte vnútra bola pokusom o ovládnutie policajného zboru a zdiskreditovanie jeho súčasného vedenia. Na sobotňajšej tlačovej konferencii to uviedol nezaradený poslanec parlamentu a člen mimoparlamentnej strany Demokrati Juraj Šeliga.



"Preto sme ani nepodporili otvorenie tejto schôdze, sme totiž presvedčení, že je to snaha zdiskreditovať a zastrašiť policajtov, vyšetrujúcich podozrenia z korupcie," uviedol Šeliga.



Mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR k situácii v polícii a rezorte vnútra sa ani v sobotu dopoludnia nepodarilo otvoriť. Plénum nebolo uznášaniaschopné. Rokovanie inicioval opozičný Smer-SD. Presadiť chcel uznesenie, ktorým by parlament zaviazal premiéra Ľudovíta Ódora povereného vedením rezortu vnútra, aby odvolal policajného prezidenta Štefana Hamrana. Docieliť chcel aj odchod šéfa policajnej inšpekcie Petra Juhása. Strana návrhom reagovala na kauzu okolo odchodu Ivana Šimka z postu ministra vnútra.