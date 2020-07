Šeliga: Spôsob voľby špeciálneho prokurátora treba čo najskôr zmeniť

Bratislava 1. júla (TASR) - Spôsob voľby špeciálneho prokurátora treba čo najskôr zmeniť, myslí si podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí). Zváži preto predloženie pozmeňujúceho návrhu pri rokovaní o novele týkajúcej sa voľby generálneho prokurátora. Týkať by sa podľa neho mohol aj dôvodov na odvolanie špeciálneho prokurátora, potvrdil pre TASR.



Potrebu zmeny ukazuje podľa Šeligu aj situácia so súčasným šéfom Úradu špeciálnej prokuratúry Dušanom Kováčikom. Národný bezpečnostný úrad otvoril jeho bezpečnostnú previerku po zverejnení informácií o tom, že vkladal na účet v banke 204.000 eur v hotovosti. Pôvod peňazí nevedel jasne vysvetliť.



Vyšetreniu na polygrafe, ktoré je súčasťou previerky, sa Kováčik podľa Šeligu odmietol podrobiť už štyrikrát. "Takáto obštrukcia už zakladá dôvod, aby NBÚ odňal bezpečnostnú previerku. Ak pán Kováčik stratí previerku, tak to už je zákonný dôvod na odchod zo špeciálnej prokuratúry,“ uviedol Šeliga.



Ak špeciálny prokurátor nevie vysvetliť, odkiaľ má peniaze a nechce prísť na detektor lži, mal by podľa Šeligu odstúpiť. "A keď nechce odstúpiť, mal by byť odvolaný, pretože je neprijateľné, aby sa špeciálny prokurátor “bál” ísť na detektor lži," dodal podpredseda parlamentu.