Šeliga: Už to nie je o pánovi Pčolinskom, ale o bezpečnosti Slovenska

Bratislava 15. marca (TASR) - Dnes je kľúčové, aby Slovenská informačná služba (SIS) mala nového riaditeľa. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) to uviedol pred pondelkovým mimoriadnym rokovaním Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR pre kontrolu činnosti SIS, ktorý sa má zaoberať fungovaním služby po obvinení a vzdaní sa funkcie jej riaditeľa Vladimíra Pčolinského. "V tomto momente to už nie je o pánovi Pčolinskom, ale o bezpečnosti Slovenska," poznamenal.









Nový riaditeľ by mal mať podľa Šeligu obrovský morálny kredit. "Služba si musí obnoviť dôveru ako dovnútra, tak aj do zahraničia vo vzťahu k naším partnerským tajným službám," zdôvodnil. Súčasnú situáciu považuje za druhú najväčšiu krízu SIS od doby, keď bola podozrivá, že bola súčasťou zavlečenia Michala Kováča mladšieho. Na výbore chce navrhnúť uznesenie, ktoré bude požadovať od premiéra a vlády, aby bol nový riaditeľ menovaný čo najskôr. Dodal, že citlivo vníma aj kritiku voči spôsobu zadržania Pčolinského.



Šeliga pripomenul, že za riaditeľa SIS zodpovedá premiér, a je na ňom a politických rokovaniach, či post zostane hnutiu Sme rodina. K tomu, kto bude nominovať nového riaditeľa, sa nevedel vyjadriť ani poslanec Gábor Grendel (OĽANO).



"SIS už avizovala svoju právnu verziu toho, či je alebo nie je potrebe zbavovať príslušníkov SIS zbavovať mlčanlivosti v prípade, že sú v pozícii obvineného. A druhá nosná téma musí byť, ako bude SIS plniť zákonné povinnosti v tejto situácii," načrtol tému výboru Grendel.



Z korupcie obvinený riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský bude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom v nedeľu (14. 3.) sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Rozhodnutie nie je právoplatné.



Pčolinského zadržali príslušníci NAKA vo štvrtok (11. 3.) v skorých ranných hodinách. Obvinili ho, že on a bývalý námestník SIS Boris B. mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava K. vo výške 40.000 eur. Úplatok mal byť za to, aby SIS nesledovala Zoroslava K. Skutok sa mal stať v auguste minulého roka.