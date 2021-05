Šeliga: Vstup do EÚ je jedným z najvýznamnejších míľnikov

Bratislava 1. mája (TASR) - Vstup do Európskej únie (EÚ) je jedným z najvýznamnejších, ak nie najvýznamnejším míľnikom Slovenskej republiky. Pri príležitosti 17. výročia vstupu Slovenska do EÚ to uviedol podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí). Stále si podľa jeho slov dostatočne neuvedomujeme, aké veľké benefity z členstva čerpáme.



"Nie je to len cestovanie, slobodný pohyb tovaru a služieb, ale napríklad aj spoločný nákup vakcín, ku ktorým by sme sa samostatne dostali len veľmi ťažko. Ja našou zodpovednosťou a privilégiom pokračovať v proeurópskom a prozápadnom nastavení, ktoré za predchádzajúcich vlád síce utrpelo, ale jeho silné základy zostali," vyhlásil.



Šeliga pripomenul, že vďaka EÚ bude mať Slovensko v rámci plánu obnovy prostriedky na riešenie hospodárskeho a sociálneho vplyvu pandémie nového koronavírusu. Použité majú byť aj na zabezpečenie, aby hospodárstvo prešlo zelenou a digitálnou transformáciou a stalo sa tak udržateľnejším a odolnejším. "K nášmu rozvoju a kultúrnemu, hospodárskemu a sociálnemu pozdvihnutiu slúžia tiež eurofondy, ktoré prijímame od nášho vstupu do EÚ," uviedol s tým, že pri nedávnej príležitosti na pôde Parlamentného zhromaždenia Rady Európy propagoval myšlienku, ktorá je aj myšlienkou Európskej únie. "A tou je mier. V dnešnej turbulentnej dobe musíme držať spolu aj ako spojenci, pretože len od nás závisí, či v Európe bude mier," poznamenal.