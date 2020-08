J. Šeliga vyzval bieloruské úrady na zastavenie násilia na občanoch

Bratislava 10. augusta (TASR) - Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) vyzval bieloruské úrady, aby okamžite zastavili násilie a útlak, ktoré páchajú na svojich občanoch. Uviedol to na sociálnej sieti. Podpredseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Peter Kmec (nezaradený) skonštatoval, že je veľmi dôležité, aby sa vládna moc, ale aj demonštranti, vyhýbali násilným aktom, ktoré môžu už teraz napätú situáciu ešte viac skomplikovať.



Šeliga podľa svojich slov verí, že medzinárodné spoločenstvo nezostane mlčať a podnikne patričné kroky, aby bolo násilie zastavené. Protestujúci podľa neho požadujú len to, čo je v demokracii absolútnym základom, a to slobodné voľby, sloboda názoru a sloboda ho vyjadriť.



Kmec pre TASR povedal, že je zjavné, že predvolebná kampaň pred prezidentskými voľbami v Bielorusku nesplnila viaceré európske demokratické štandardy, keď vládna moc pristúpila k viacerým reštriktívnym zásahom či k zatýkaniu politických oponentov. "Výsledky volieb síce poukazujú na silnú voličskú podporu súčasného prezidenta, ale kredibilita tohto volebného aktu je silne naštrbená. Následné demonštrácie len potvrdzujú rozhorčenie časti bieloruského obyvateľstva, ktorému bolo odoprené právo slobodne vyjadriť svoj politický názor," dodal Kmec.



Približne 3000 ľudí zadržala bieloruská polícia pri zásahoch proti demonštrantom, ktorí tvrdia, že nedeľné (9. 8.) prezidentské voľby, ktoré opäť vyhral Alexandr Lukašenko, boli zmanipulované, vyplýva z údajov tamojšieho ministerstva vnútra. Podľa ľudskoprávnej organizácie Viasna pri celonárodných protestoch zomrel jeden človek a desiatky ďalších utrpeli zranenia.