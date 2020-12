Šeliga vyzval prezidentku odložiť vymenovanie M. Žilinku za šéfa GP

Bratislava 10. decembra (TASR) - Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby odložila vymenovanie Maroša Žilinku do funkcie generálneho prokurátora až do momentu, kým sa nejasnosti okolo jeho tvrdení nevysvetlia. Prezidentka má Žilinku menovať vo štvrtok popoludní.



Žilinka mal na verejnom vypočutí kandidátov na funkciu šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR poprieť, že by sa podnikateľ Michal Gučík angažoval v prospech jeho zvolenia. Podľa Šeligu i poslanca Ondreja Dostála (SaS) nehovoril pravdu. Žilinka sa v lete stretol s predsedom SaS Richardom Sulíkom, požiadať o stretnutie mal Gučík.



"Na vypočutí kandidátov na generálneho prokurátora som sa spýtal pána Maroša Žilinku, či rokoval s niekým v rámci koalície o svojej podpore pri voľbe na generálneho prokurátora. Dnes sa ukázalo, že Maroš Žilinka klamal, klamal keď hovoril, že za neho pán Gučík neloboval - dnes je potvrdené, že mu vybavoval stretnutie u Sulíka. Rovnako na priamu otázku, či rokoval pán Žilinka s niekým z koalície klamal - dnes Sulík potvrdil, že sa stretli a rozprávali sa," napísal Šeliga na sociálnej sieti.



Sulík vo štvrtok potvrdil, že mu v lete volal Michal Gučík a pýtal sa, či prijme Žilinku. "Odpovedal som mu, že volá zbytočne, lebo keby mi zavolal pán Žilinka, tak ho prijmem rovnako. To bol celý telefonát. Nedá sa to nazvať lobovaním," povedal Sulík. Skonštatoval, že sa mu prišiel predstaviť ako predsedovi koaličnej strany. Šéf SaS na tom nevidí nič zlé. Dodal, že sa stretol aj s ďalšími kandidátmi, napríklad s Jurajom Klimentom, Jozefom Čentéšom a Jánom Šantom.