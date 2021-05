Šeliga: Nezvolenie Lehotského je porušením koaličnej zmluvy

Na archívnej snímke poslankyňa NR SR Anna Zemanová (SaS). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 28. mája (TASR) - Nezvolenie poslanca Tomáša Lehotského (Za ľudí) za podpredsedu parlamentu považuje koaličná SaS za neférové. Uviedla to predsedníčka poslaneckého klubu Anna Zemanová (SaS). Poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) to pokladá za hrubé porušenie koaličnej zmluvy. Strana Za ľudí trvá na tom, aby ako prvý bod na júnovej parlamentnej schôdzi bola zaradená voľba Lehotského za podpredsedu.Klub Za ľudí stojí podľa Šeligu za Lehotským. Žiadne výhrady voči nemu neboli ani od koaličných partnerov, povedal Šeliga. Je si istý, že nikto zo Za ľudí nehlasoval proti Lehotského zvoleniu. Lehotský uviedol, že si je vzťahmi v rámci poslaneckého klubu istý a nerád by ho spochybňoval.skonštatoval Šeliga s tým, že ak ostatné strany nechcú dohodu dodržiavať, tak koalícia nemá zmysel. Chce tiež, aby nezvolenie Ledeckého bolo témou pondelkovej (31. 5.) koaličnej rady.povedala Zemanová. Deklarovala, že celý klub SaS bol prítomný a hlasoval za zvolenie Lehotského.Poslankyňa NR SR Jana Bittó Cigániková (SaS) hovorí, že koaliční partneri si neuvedomujú vážnosť toho, keď sa nedodržujú pravidlá.podotkla.Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš reagoval tým, že v ich klube bola jasná dohoda a poslanci mu deklarovali podporu obom kandidátom Za ľudí v piatkových voľbách. Pripomenul, že voľba bola tajná a nikto si teraz nemôže byť istý, ako ktorý poslanec hlasoval.dodal.Lehotský získal vo voľbe len 75 hlasov. Na zvolenie podpredsedu parlamentu však treba súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, teda 76 hlasov. V tajnom hlasovaní bolo 99 platných hlasov, proti bolo 13 poslancov a 11 sa zdržali. O personálnych zmenách poslanci rozhodovali potom, ako sa Šeliga vzdal funkcie podpredsedu parlamentu.