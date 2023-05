Šeliga:Úradnícka vláda, ak by nastúpila teraz, môže byť pre SR problém

Bratislava 5. mája (TASR) - Odchod ministra v čase dočasného poverenia vlády je mimoriadna vec, dočasne poverený premiér Eduard Heger mal právo vystúpiť mimoriadne vo verejnoprávnej televízii. Skonštatovali to nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR a členovia Hegerovej strany Demorkati Juraj Šeliga a Miroslav Kollár. Úradnícka vláda by bola v aktuálnej situácii podľa Šeligu problém pre krajinu. Obaja ocenili, že Heger si verejne priznal svoj podiel viny na aktuálnej politickej situácii a je ochotný niesť zodpovednosť až do predčasných volieb.



"Úradnícka vláda, ak by nastúpila teraz, môže byť pre Slovensko problém. Myslím si, že toto je naozaj taká vážna vec, že je dobré povedať krajine: nechcem sa vzdať a chcem Slovensko doviesť do predčasných volieb," skonštatoval Šeliga s tým, že premiér má právo mimoriadne vystúpiť vo verejnoprávnej televízii. Kritiku ostatných strán vníma aj ako súčasť kampane. Podčiarkol, že zmena vlády je vždy vážna vec a ocenil premiérovu iniciatívu ubezpečiť občanov o snahe riešiť chaos. Na margo úradníckej vlády poznamenal, že rozhodnutie je na prezidentke Zuzane Čaputovej. Dodal, že Heger je s ňou v kontakte a jej rozhodnutie bude rešpektovať.



Ani podľa Miroslava Kollára premiér v mimoriadnom vystúpení nevybočil zo zákonného rámca. Skonštatoval, že za bežných okolností nie je odchod ministra z vlády až taká mimoriadna situácia, no v čase poverenej vlády a v kontexte aktuálnej eskalácie situácie to za mimoriadne považuje. V reakcii na kritiku iných politických strán podotkol, že sú to predsa ich politickí súperi. Na otázku o vyhraňovaní sa niektorých strán voči Demokratom a prípadným ďalším rokovaniam o spolupráci odpovedal, že do podávania kandidátnych listín je ešte čas.



Kollár zároveň uviedol, že zatiaľ nezachytil kritiku na Hegerovo vystúpenie vo vnútri ich strany. Tvrdí, že vedenie Demokratov bolo dopredu informované o jeho rozhodnutí vystúpiť v televízii.



V súvislosti s kauzou dotácie pre firmu dočasne povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana obaja podčiarkli potrebu prešetrenia situácie. Podľa Šeligu by si Vlčan dotáciu prebrať nemal. Na otázku o vyvodení zodpovednosti aj zo strany dočasne povereného ministra životného prostredia Jána Budaja odpovedali, že aj tu je potrebné situáciu preveriť. Envirorezort totiž rozhodoval o prideľovaní dotácií v kauze. Ak sa ukáže zlyhanie envirorezortu, Šeliga pripúšťa možnosť vyvodenia zodpovednosti zo strany Budaja.