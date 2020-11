Šeliga:V ústave má pribudnúť právomoc prezidentky odvolávať profesorov

Bratislava 25. novembra (TASR) - V Ústave SR by mala v súvislosti s odoberaním titulov a novelou vysokoškolského zákona pribudnúť právomoc prezidenta SR odvolávať profesorov. Informoval o tom podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) v reakcii na to, že prezidentka Zuzana Čaputová novelu vetovala. Pri prelomení jej veta problémy nepredpokladá. Išlo podľa neho o legislatívno-technickú chybu, ktorú vedia odstrániť, keďže je aktuálne otvorená ústava pre zmeny pri reforme justície.



Šeliga doplnil, že s hlavou štátu o tom už hovorili a informovali ju aj o tom, že vzhľadom na odstránenie chyby prelomia jej veto. Ústavnoprávny výbor NR SR už o zmene rokoval. V spoločnej správe z výborov navrhol doplniť do ústavy chýbajúcu právomoc prezidenta odvolávať vysokoškolských profesorov.



Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala novelu zákona o vysokých školách, pretože niektoré ustanovenia podľa nej nie sú v súlade s ústavou. Samotnú novelu považuje za správnu. Problematická je podľa prezidentky otázka odvolávania vysokoškolských profesorov. Pripomína, že podľa ústavy môže prezident SR vysokoškolských profesorov iba vymenovať, nie odvolávať.